Belediye başkanı açıkladı! Adada 15 Nisan’a kadar konaklama faaliyetleri durduruldu

Çanakkale’nin Bozcaada ilçesinde, son günlerde görülen yolcu ve araç artışı sebebiyle Belediye Başkanlığı ile Bozcaada Turizm İşletmecileri Derneği Yönetim Kurulu arasında Corona virüsü tedbirleri için toplantı yapıldı. Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz, toplantıda çıkan kararı sosyal medya hesabından duyurdu.

FAALİYETLER 15 NİSAN’A KADAR DURDURULDU

Adadaki konaklama tesislerinin 19 Mart-15 Nisan tarihleri arasında kapalı kalması kararının alındığı toplantı hakkında Başkan Yılmaz şunları söyledi:

*İlçemizde son günlerde geliş yönünde görülen olağan dışı bir yolcu ve araç artışı sebebiyle, Bozcaada halkından ve esnafımızdan gelen talep, görüş, dilek ve öneriler neticesinde Bozcaada Belediye Başkanlığı ve Bozcaada Turizm İşletmecileri Derneği Yönetim Kurulu arasında bir görüşme yapılmıştır.

*Varılan tam mutabakat neticesinde; Ülke ve dünya gündeminde büyük bir tehlike olarak hayatımızda olan viral salgın tehdidinin risklerini en aza indirmek; viral yayılmanın engellemesini sağlamak ve sosyal yalıtımı destekleyebilmek amacıyla tedbiren 5393 sayılı Belediye Kanunun Belediye Başkanı görev ve yetkilerini düzenleyen Madde 38/m (“Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak”) bendine istinaden belediye başkanlığımız tarafından ilçemizdeki tüm konaklama tesislerinin 19 Mart – 15 Nisan 2020 tarihleri arasında tedbiren geçici olarak faaliyetlerinin durdurulması kararı alınmıştır.

*Altını çizmek istediğimiz husus, bu kararın Bozcaada Belediye Başkanlığı ve Bozcaada Turizm İşletmecileri Derneği Yönetim Kurulu’nun tam mutabakatıyla alınan ortak bir karar olduğudur. Karar Belediye Zabıta Birimi tarafından hassasiyetle denetlenecektir.

*Ada kendi öznel şartları nedeniyle zorluklara alışkındır ve hep beraber dayanışarak bu çetin süreci sağlıkla tamamlayabileceğimize inancımız tamdır. Halkımıza ve işletmelerimize önemle duyurulur.

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