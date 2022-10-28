Belediye başkanı: Amasra’da fener alayı yapılırken Kdz. Ereğli’de yasak

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Zonguldak Valiliği’nin Edip Akbayram konserinin ardından ilçede yapılacak fener alayına da yasak getirmesine tepki gösterdi. Posbıyık, “Fener alayı, Cumhuriyet’ini seven Ereğli’nin simgesidir” diyerek sergiledikleri dik duruş üzerine Ereğli Kaymakamlığı’nın geri adım attığını, yarın akşam ilçe halkıyla birlikte Cumhuriyet için yürüyeceklerini söyledi.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, bugün düzenlediği basın toplantısında, Zonguldak Valiliği’nin ilçede Cumhuriyet Bayramı dolasıyla düzenledikleri Edip Bayram konserinin ardından fener alayına da yasak getirmesini eleştirdi.

Kdz. Ereğli’deki Edip Akbayram konserinin iptal edildiğini, ancak Türkiye’nin birçok yerinde Cumhuriyet Bayramı’nda konserler düzenlendiğini belirten Başkan Posbıyık, facianın yaşandığı Amasra’da dahi izin verilen fener alayının Ereğli’de yasaklandığını söyledi. Posbıyık, “Dik durduk, ‘Hiç kimse olmasa dahi eşimle yürüyeceğim’ dedim, Kaymakamlık geri adım attı. Yarın tüm Ereğli halkını Bağlık Karakolu önüne yürüyüşe bekliyorum” dedi.

“EREĞLİ VATANINI, MİLLETİNİ SEVEN CUMHURİYETÇİ BİR KENTTİR”

Başkan Posbıyık, açıklamasında şunları söyledi:

* “Ereğli; vatanını, milletini seven Cumhuriyetçi bir kenttir. Amasra’da meydana gelen üzücü maden faciası, tüm ülkeyi olduğu gibi Ereğli halkını ve bizleri derinden üzmüştür. Bir kez daha hayatını kaybeden madencilerimize Allahtan rahmet, acılı ailelerini başsağlığı ve sabırlar diliyorum.

* Bu faciadan sonra, Cumhuriyet’imizin 99. yıl dönümü nedeniyle hazırlıklarımıza başladık. Kaymakamlıkta bir komisyon kuruldu ve bu komisyonda başkan yardımcım ve kültür müdürüm de görevliydi.

* Her zaman olduğu gibi Cumhuriyet Bayramı’mızı en iyi şekilde kutlamak için hazırlıklarımızı yapmıştık. Bunun için sanatçı Edip Akbayram ile anlaşmıştık. Fener alayı için bayraklar, meşaleler hazırlanmıştı. Askeriye, bando verecekti.

* Ve anlaşılan sanatçı ile birlikte etkinliklerimizi kamuoyu ile paylaştık.

“25 EKİM’DE ETKİNLİKLERİMİZ İPTAL EDİLDİ”

* Ancak 25 Ekim Salı günü, Kdz. Ereğli Kaymakamlığı’ndan elimize bir yazı ulaştı. Yazıda, Zonguldak Valili kararıyla grizu faciası gerekçe gösterilerek Edip Akbayram konseri, fener alayı ve resmi program dışındaki tüm etkinliklerin iptal edildiği bildirildi.

* Edip Akbayram, toplum mal olmuş, Cumhuriyet’ini seven, duyarlılığı ile örnek olmuş, eğlencenin değil ağıtın sanatçısıdır. Buna rağmen konserin iptal edilmesini saygıyla karşıladık ve hemen ertesi gün kaymakamlığa fener alayını yapmak için dilekçe ile başvurduk. Çünkü fener alayı, Ereğli’nin gelenekselleşmiş Cumhuriyet kutlamalarının simgesidir.

* Yine 26 Ekim’deki yazıda, bu talebimize de ret cevabı verilmiştir.

* 27 Ekim’de, bu sefer de ‘Kutlama komitesince hazırlanan programda belirtilen fener alayı programı gerçekleştirilmeyecektir’ denilmiştir diye bir yazı geldi. Her seferinde şaşkına dönüyoruz. Bu arada kulağımıza geliyor, İskenderun’da konser var, Ankara’da konser var, acaba Ereğli’de niye olmuyor diye.

* Ardından ben, hiç kimse gelmese de eşimle birlikte bayrakları alıp yürüyeceğimizi, basına demeç verdim.

* 27 Ekim akşamı ise kaymakamlıktan bir açıklama yapılarak, ‘Kurum ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ve halkımızın Cumhuriyet’imiz için yapacağı yürüyüşlere herhangi bir yasak olmadığı’ açıklamıştır.

“KDZ. EREĞLİ, CUMHURİYET’İN EN ÖNEMLİ MERKEZLERİNDEN BİRİDİR”

* Karadeniz Ereğli, Cumhuriyet’in en önemli merkezlerinden biridir. Zonguldak, Türkiye’nin ilk vilayeti, Yüce Atatürk’ün çok önem verdiği bir yer. Geçmiş yıllarda Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu bir yer. Ama zaman içerisinde birtakım değerlerimizi kaybettiğimizi, bir ağabeyiniz olarak, yılların siyasetçisi olarak gördüğümü ifade etmek istiyorum. Cumhuriyetçi olmak demek, sadece Cumhuriyet Bayramlarında, diğer zamanlarda çıkıp hazırladığı iki satır yazıyı okuyup alkış almak demek değildir.

* Ereğli’de bu yapılıyor. ‘Balo düzenleyeceğiz’ diyorlar, daha ‘yasaktır’ der demez baloyu iptal ediyorlar.

“CUMHURİYETÇİ ADAM TESLİM OLUR MU”

* Yahu diren kardeşim, ya diren. Teslimiyetçilik olur mu? Cumhuriyetçi adam teslim olur mu? Pek tabii ki yasaları, kanunları dinleyeceğiz. ‘Edip Akbayram’ı iptal et’ dediler, emrettiler, devlet emretti diye iptal ettik. Ama ‘Yürüyüşten asla vazgeçmeyeceğiz’ dedik. Direndik. ‘Hiç kimse gelmezse eşimle beraber yürüyeceğim’ dedim, açıkça söyledim. Tekrar ediyorum; bir aydan beri belediye ve ekip arkadaşlarım büyük bir sıkıntı içerisindeyiz. Geceleri uyku uyumuyoruz. Her gün bir yazı ile karşılaşıyoruz. ‘Onu yapma, fener alayını yapma, konseri yapma.’ Büyük bir stres ama hiç bırakmadık peşini. Aynı mücadeleyi devam ettirdik. En sonunda kaymakamlık, dün akşam geç saatlerde yazı yayınladı, ‘Yürüyüş serbest’ dedi.

“EDİP AKBAYRAM EDİRNE’DE KONSER VERİYOR”

* Edip Akbayram… Ben, kendisi ile anlaştım, tüm hazırlığımı yaptım. Ama burada idare beni yasakladığı için benim elimden aldılar, 29 Ekim’de Edirne’de konser veriyor.

* Bu ülke, 85 milyon, eğer bir yerde acı varsa aynı sadakatle yas tutması lazım. Suudi Arabistan Kralı ölüyor, 3 gün yas ilan ediyorlar.

* Hiç kimsenin sesi çıkmadı. ‘Atatürkçüyüm’ diyen, Cumhuriyet hayranı siyasi partilerden bir tek laf yok, bir tek biz konuşuyoruz.

“AMASRA BELEDİYESİ FENER ALAYI DÜZENLİYOR”

* Daha ilginç bir şey söyleyeyim. Amasra Belediye Başkanı, 41 madencinin şehit olduğu, toprak altına girdiği Amasra’da Belediye Başkanı, fener alayına davet ediyor. Amasra’da, şehitlerin olduğu yerde yürüyüş, fener alayı, her şey serbest, Ereğli’de yok. Ben bunu kabul etmiyorum, kabul edenler etsin. Siyasi partilerden ses seda yok, sivil toplum örgütlerinden ses seda yok. Böyle bir şey olamaz, isyan ediyorum.

* Ankara Büyükşehir Belediyesi 3 gün konser yapıyor. Dün Zonguldak Tanıtım günleri başladı İstanbul’da. Ama o tanıtım günlerini yapan kuruluşlar, federasyonların başındaki adamlar, hepsi, AKP‘den milletvekili olmaya çalışan adamlar. Her türlü eğlence vardı. Alkışlar içerisinde eğlenceler, konserler, her şey yapıldı. Ama Ereğli’de yok.

* İskenderun’da Kıraç, konser veriyor. Türkiye’nin her tarafında… Her şeyden vazgeçtim, Amasra’da, şehitlerin olduğu yerde var; Ereğli’de, ‘şehitler var’ deyip bana yaptırmıyorlar.

“KARABÜK, KASTAMONU, HER YERDE…”

* Buyurun burası Karabük, yürüyüş, fener halayı, Karabük’te her şey var. Şerefle, gururla belediye başkanları ilan ediyorlar. Ama Ereğli’de yok. Ama Ereğli’de olmaması önemli değil; siyasi partilerden, sivil toplum örgütlerinden tık yok. Ama bir yere gittiğimizde, toplantı yaptığımızda, konuşması sırası geldiğinde, ‘Cumhuriyetçiyim, Atatürkçüyüm’ diye yıkarlar ortalığı. Ereğli’nin düştüğü durum bu. Ereğli’de Cumhuriyet sevdalıları azalmaya başladı.

* Safranbolu’da da ilan etmişler. Kastamonu Valisi’ne, gazetede okudum, ‘Bize bu imkanı verdin’ diye halk teşekkür ediyor.

* Bir tek Ereğli Belediyesi’nin mücadelesi ile bu işlerin altından kalkamayız. Siyasi partilerinin ve sivil toplum örgütlerinin belediyeye sahip çıkması lazım.

* Bugün Cumhuriyet Bayramı törenlerinde bile ne kadar insan kalabalığı vardı. Herkes özlemle bugünü bekliyor. Ama bu işle görevli olan siyasi partiler, sivil toplum örgütleri kılını bile kıpırdatmıyor. Vatandaşların kafası önde. Bunu arz etmek istedim. Tüm halkımızı, yarın ellerinde bayraklar ile Bağlık Karakolu önüne bekliyorum. Cumhuriyet’imiz için halkımızla birlikte yürüyeceğiz.” ANKA

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