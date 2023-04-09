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9 Nisan 2023
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Belediye başkanı görevine iade edildi

Alaturka Online
Alaturka Online

Balıkesir’in Gömeç ilçesinde, rüşvet iddiasıyla görevden alınan CHP’li Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Gazi Pişgin göreve iade edilirken, CHP İlçe Başkanlığı önünde toplanan partililer basın açıklaması gerçekleştirdi.

Gömeç’in avukatı İsfendiyar Ülker “Gazi ağabeyimizin yaşadığı bu hukuksuzluk sürecinde hep birlikte mücadele ettik. Bu mücadelemizin sonunda hak hukuk adalet yerini bulmuştur. Partimize ve Gömeç halkına hayırlı olsun” dedi.

Hüseyin Gazi Pişgin, “Belediye başkanlarım ve belediye meclisi üyesi arkadaşlarım ve siz değerli halkımız hepiniz hoş geldiniz. Bugün bana gurur verdiniz. Hepinize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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