Belediye Başkanı iftira atmam karşılığında 1.5 milyon teklif etti

Zonguldak’ta 17 yıldır belediye bünyesinde özel halk otobüs İşletmeciliği yapan Akın Kavi, yaklaşık 10 günce pandemi nedeniyle girdiği ekonomik sıkıntılara dayanamayarak 19 mahalleye yapılan tüm seferleri iptal edip kontak kapattı. Sahibi olduğu televizyon kanalına çıkan Kavi, AKP’li Belediye Başkanı Ömer Selim Alan’ın Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle otobüs işletme sahiplerine yapılacak yardımı vermediğini ileri sürdü. Alan iddialarını şöyle sürdürdü:

TELEFONLARA ÇIKMIYOR

“Belediye Başkanı Alan, bana ‘Kozlu Belediye Başkanı Ali Bektaş’ın 3 yeğeninin işe alınmasıyla ilgili haberleri, AKP İl Başkanı Zeki Tosun ile eski Merkez İlçe Başkanı Mustafa Çağlayan’ın yaptırdığını söyle, 3 gün sonra pandemi yardımı olarak 1.5 milyon hesabında’ dedi. Bu teklifi kabul etmediğim için o günden itibaren diyaloğu kesen Alan, telefonlarımıza çıkmamış randevu talebimize yanıt vermemiştir. Şirketimiz tüm iyi niyetini göstererek araçlarının tamamını pandemi sonuna kadar belediyeye ücretsiz tahsis etmeyi önermiş, ancak bu talebine de karşılık bulamamıştır.”

BENZİN VE KİRA DESTEĞİ VERDİK

AKP’li Belediye Başkanı Ömer Selim Alan yazılı bir açıklama yaparak iddiaları yalanladı. Alan, firmanın, kendi maddi sıkıntıları yüzünden konkordatoya tabi tutulduğunu ve firma yetkilisi ile yapılan tüm görüşmelerde konkordato komiseri de hazır bulunduğunu belirtti. Yazılı açıklamada, “Firmaya bugüne kadar toplamda 18 bin litre akaryakıt desteği sağlanmıştır. Kirada yüzde 20 indirim uygulanmıştır. Tüm desteğimize rağmen, hizmetin sonlandırılacağını bildirmiştir” denildi.