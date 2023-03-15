Belediye başkanı sel bölgesinde yuhalandı





Şanlıurfa’da dün akşam saatlerinde başlayan ve devam eden sağanak, sele neden oldu. Kent merkezindeki köprülü Abide Kavşağı’nın altında biriken suyun boşaltılmamasına vatandaşlar tepki gösterdi.

KAVŞAK GÖLE DÖNDÜ

Şanlıurfa’da yoğun yağmur yağışı hayatı felç etti. Kentin simgesi Balıklıgöl taştı, çok sayıda ev ve araç su altında kaldı. Kent merkezindeki köprülü Abide Kavşağı’nın altında araçlarıyla ilerlemeye çalışanlar ile itfaiye ekibinin de aralarında bulunduğu bazı kişilerin sel sularına kapıldığı öğrenilirken, dalgıçlar bölgede arama kurtarma çalışması yapıyor.

BAŞKANI YUHALADILAR

Köprülü Abide Kavşağı’nın göle dönmesi nedeniyle suyun boşaltılması için getirilen hidroforların çalışmaması vatandaşların tepkisine neden oldu. Hidroforların çalışmamasıyla suyun boşaltılmadığını belirten vatandaşlar, olay yerindeki çalışmaları incelemeye gelen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’e tepki gösterdi. Kalabalık grup başkan Beyazgül’ün üzerine yürümek istedi.

Belediye zabıta ekipleri öfkeli vatandaşların arasına girerek ortamı sakinleştirmeye çalıştı. Öfkeli vatandaşlar tarafından yuhalanan Başkan Beyazgül ise korumaları tarafından aracına bindirilerek olay yerinden uzaklaştırıldı. Vatandaşlar, Başkan Beyazgül’ü istifaya davet etti.