Belediye başkanına bu pankartla teşekkür ettiler

Emekliliğe ayrılan işçilerin yaşadığı büyük mağduriyetlere kayıtsız kalmayan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin emekli olan isçilere seçim sürecinde “Başkan seçilirsem size söz veriyorum, ikramiyelerinizi ödeyeceğim” demişti.

Başkan Mesut Ergin göreve seçilir seçilmez, Ayvalık Belediye Meclisine konuyu taşıyarak emekli işçilerin birikmiş kıdem tazminatı ve emekli ikramiyeleri için toplam 3 milyon 266 bin lira ödenek kullanması kararını alınmasına öncülük etti.

Bunun üzerine geçtiğimiz hafta emektar işçilerin hesaplarına paraları yatırıldı. İkramiyelerin ödenmesinin ardından emekli personelde Ayvalık’ın değişik yerlerine asılan pankartla Belediye Başkanı Mesut Ergin’e teşekkür ettiler.

AYVALIK HALKI ADINA TEŞEKKÜR ETTİ

Kendisine yönelik yapılan anlamlı jest karşısında duygusal anladığı yaşadığı gözlenen Belediye Başkanı Mesut Ergin ise, “Bu jesti yapan emekli kardeşlerime Ayvalık Halkı adına teşekkür ediyorum. Personelimizin emekçimizin, emeğinin karşılığını gün güne ödemeye devam edeceğiz” dedi. DHA

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