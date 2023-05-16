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16 Mayıs 2023
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Belediye başkanının kızı attan düşerek beyin kanaması geçirdi

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Olay, 13 Mayıs’ta, merkeze bağlı Deregümü köyündeki at çiftliğinde meydana geldi. Kendisine ait atı çiftlikten alıp dolaşmaya çıkan Mürüvvet Başdeğirmen, dengesini kaybederek düştü.

Çiftlikteki çalışanların haber vermesiyle adrese gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptıktan sonra Mürüvvet Başdeğirmen’i, Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne götürdü. Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Mürüvvet Başdeğirmen, acilen ameliyata alındı. Başdeğirmen’in 72 saat uyutulup gözlem altında tutulacağı bildirildi. (DHA)

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