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11 Nisan 2023
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Belediye başkanının oğluna silahlı saldırıya 10 yıl hapis

Alaturka Online
Alaturka Online

Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık E.E. bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Osman Topaloğlu ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Müşteki avukatı Ersen Göksan, sanığın olay yerinde 28 dakika bekledikten sonra ateş ettiğini, ilk atışın da müvekkilinin kalp hizasına yapıldığını belirterek, “Sanığın kastı öldürmeye yöneliktir. Sanıkla müvekkilim arasında husumet yoktur. Ancak azmettirenler yönünden araştırmamız devam etmektedir. Onları bulacağız. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz.” dedi.

“GÜNAH KEÇİSİ ARIYORLARD, BENİ BULMUŞLAR”

Sanık E.E. ise suçlamayı kabul etmediğini ifade ederek, “Günah keçisi arıyorlardı, beni bulmuşlar. Hakkımda beraat kararı verilmesini istiyorum.” diye konuştu.

Mahkeme heyeti sanığı “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırarak, cezada indirime gitmedi.

Antalya’nın Kemer ilçesi Belediye Başkanı Necati Topaloğlu’nun oğlu Osman Topaloğlu’na, işlettiği su sporları merkezinde 11 Haziran 2022’de silahlı saldırı düzenlenmişti.

Topaloğlu saldırıdan yara almadan kurtulurken, E.E. jandarma ekiplerince kısa sürede yakalanmıştı.

Geçen duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık E.E.’nin “tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını ve indirim uygulanmamasını talep etmişti. (AA)

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