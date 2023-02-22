Belediye başkanlarından ‘ÇADIRLAR NEREDE’ isyanı

Depremin 17’nci günü geride kaldı vatandaş hâlâ çadıra kavuşamadı

6 Şubat’ta meydana gelen çifte depremden etkilenen 11 kentte yaralar sarılmaya çalışılırken önceki gece Hatay’da yaşanan peş peşe depremler, 18 günde vatandaşa çadır temin edilemediğini ortaya çıkardı. Depremin merkez üssü Defne’nin Belediye Başkanı İbrahim Güzel, herkesin dışarıda olduğunu ve acil çadır beklediklerini söyledi. Güzel “Elektrikler kesik. Bu depremi Kahramanmaraş depreminden daha fazla hissettik. İnsanların çığlıkları arasında konteynerde koordine etmeye çalışıyorum. Bütün ilçede elektrik yok. Vatandaşlarımıza acil çadır istiyorum” dedi.

KINIK’TAN SKANDAL DUYURU

Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz ise bölgede çadır sıkıntısı olduğunu dile getirerek “Çadırı olmayan vatandaşlar eve girmek zorunda kaldı. İnsanları bu şekilde ölüme terk etmenin anlamı yok. Vatandaşlarımız bir an önce çadır ihtiyacının karşılanmasını talep ediyor” diye konuştu.

Kızılay Başkanı Kerem Kınık da Kızılay personeli ve gönüllüler için kurulan çadırların Defne ve Samandağ’a sevk edildiği yönünde bir paylaşım yaptı. Kınık’ın bu paylaşımına çok sayıda tepki geldi, sosyal medya kullanıcıları “Elinizde çadır olmadığı için gönüllülerin kaldığı çadırı mı boşaltıyorsunuz?” dedi. Kınık bu tepkiler üzerine paylaşımını kaldırmak zorunda kaldı.

300 bin çadır kuruldu

Depremden 11 kentte 13.5 milyon vatandaş etkilenirken, AFAD şu ana kadar 270 noktada çadır kent alanları oluşturdu, 300 bin 809 çadır kurulumu tamamlandı. AFAD’ın açıklamasına göre Hatay’da 69 bin 766, Kahramanmaraş’ta 66 bin 685, Gaziantep’te 49 bin 670, Adıyaman’da 45 bin 852, Malatya’da 25 bin 380, Adana’da 17 bin 515, Şanlıurfa’da 8 bin 838, Osmaniye’de 7 bin 170, Diyarbakır’da 6 bin 328, Kilis’te 3 bin 605 çadır kuruldu.