‘Belediye çadır söktü’ iddiasına CHP’den sert tepki

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu İlçesi’ne bağlı Öksüzlü Köyü’nde CHP’ye oy vermediği için CHP’li belediyenin köye verdiği çadırları topladığı yolundaki haber ile Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın CHP’li belediyelerin deprem bölgesindeki yardımları kestiği yolundaki konuşmalarına CHP Kahramanmaraş Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç tepki gösterdi. Öztunç yalan haberlerle partisine yönelik kara propaganda sürdürüldüğünü kaydetti.

KÖY AKP’YE DEĞİL CHP’YE OY VERDİ

14 Mayıs seçimlerinde AKP ve Erdoğan’a oy verdiği için cezalandırıldığı ileri sürülen köye ait ıslak imzalı seçim sonuçlarını paylaşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztunç tepkisini şöyle konuştu:

Utanmadan yalan söylüyorlar. Köy AKP’ye değil, CHP’ye oy verdi. Islak imzalı tutanak ortada. Çadırı söktüğü iddia edilen Dulkadiroğlu Belediyesi CHP’li değil, AKP’li. Olay seçimden önce yaşandı.

ÇADIRI AKP’Lİ BELEDİYE SÖKTÜ

AKP’li belediye çadırı söktürüp aldı. Bu haberle ilgili troller iftira atıyor ama ülkenin Cumhurbaşkanı da böyle bir yalan haberi diline doluyor. Peki anlayacağı dilden soralım, Müslüman yalan söyler mi?” şeklinde tepki gösterdi.

HANGİ ERDOĞAN DOĞRU SÖYLÜYOR?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, SÖZCÜ’ye şu değerlendirmede bulundu:

*Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın seçimden önce CHP’li belediyelerin deprem bölgesinde olmadığını söyledi. Şimdi ise kalkmış her konuşmasında CHP’li belediyelerin deprem bölgesine yaptığı yardımları kestiğini söylüyor.

*Çadırı söken, özel sektörden alınarak kullanım süresi dolduğu için mart ayında söktüren AKP’li Dulkadiroğlu Belediyesi. Ama troller CHP’li belediye diye kara propaganda yapıyor.

*Cumhurbaşkanına da bu yalanı diline doladığı için sorayım, ‘Hani CHP’li belediyeler deprem bölgesinde yoklardı? Bir şey yapmamışlardı? İki Erdoğan’dan hangisi doğru söylüyor? Hangisine inanalım?’