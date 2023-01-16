Belediye çalışanından sonbahar yapraklarıyla manalı yazı: Ceddim izindeyiz

Eskişehir’in Seyitgazi Belediye personeli, sonbaharda dökülen yapraklarla anlamlı bir çalışmaya imza attı. Temizlik işçileri, ilçedeki Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı önüne, ağaçlardan dökülen binlerce yaprağı toplayıp, yapraklarla ‘Atam izindeyiz. 1881 – ∞’ yazarak, Türkiye’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü andı.

Eskişehir Seyitgazi Belediyesi personelleri, ağaçlardan dökülen sonbahar yaprakları ile Cumhuriyet Meydanı’na ‘Atam izindeyiz’ yazdı.

DÖKÜLEN SONBAHAR YAPRAKLAR I İLE YAZDILAR

Seyitgazi Belediye personeli, hazan mevsimi olarak adlandırılan sonbaharda dökülen yapraklarından bir güzelliğe imza attı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, aramızdan ayrılışının 84’üncü yıldönümü nedeniyle, ilçe merkezindeki ağaçlardan dökülen yaprakları çuvallara toplayan belediye personeli, yaprakları ilçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı’na getirdiler. Yaprakları meydana döken belediye personelleri hızlı bir çalışma içine girerek, kısa bir sürede binlerce yapraktan oluşan ‘Atam izindeyiz. 1881 – ∞’ yazısı hazırladılar.

“BEDENEN ARAMIZDAN AYRILDI”

Eskişehir Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, 10 Kasım 1938 tarihinin Atatürk’ün sadece bedenen aramızdan ayrılması olduğunu ve bunun bir veda olmadığını belirterek, “Dünyanın tüm mazlum ve sömürülen uluslarına örnek olan ulusal bağımsızlık savaşımız sonrasında kurulan bu devlet, bugün de dimdik ayaktadır. Sonsuza kadar da öyle kalacaktır. Fikirlerinden, eserlerinden ve cesaretinden aldığımız güçle; yolundan hiç ayrılmadan ilerlerken, bizim için dün ve bugün olduğu gibi bundan sonra da zaman daima Atatürk’ü gösterecektir! Bizlerin görevi, ulusumuzun ebedi Başkomutanı Atatürk’ün izinde, ülkemizin aydınlık geleceğine yürümeye asla vazgeçmeden devam etmek ve ülkemiz için çok çalışmaktır. Cumhuriyetimizin mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk, fikirleri ile bugün de bize yol göstermekte ve ışık tutmaktadır. Bu nedenle 10 Kasım bir matemden çok, onun düşüncelerini daha iyi anlamak ve anlatmak için bir fırsat olarak görülmelidir” şeklinde konuştu.