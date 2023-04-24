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24 Nisan 2023
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Belediye çalışanları Erdoğan’ın mitingine taşındı

Alaturka Online
Alaturka Online

CHP Bursa İl Başkanı Turgut Özkan, AKP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin memur-işçi tüm kamu çalışanlarını saat 11.00’de otobüslere bindirip Erdoğan’ın Gemlik’teki mitingine götürdüğünü ileri sürdü.

“KİRALIK BELEDİYE” NOTUYLA PAYLAŞTI

AKP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi, personeline Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 24 Nisan Pazartesi günü Gemlik’te yapacağı AKP mitingine katılma zorunluluğu getirince belediye binası boşaldı, işler durdu. Belediyeden boş ofis fotoğrafı paylaşan CHP Bursa İl Başkanı Turgut Özkan, altına “Sahibinden günlük kiralık belediye” notunu düştü.

“KAMU ÇALIŞANLARI CHP İKTİDARINDA BU ZULMÜ YAŞAMAYACAK”

CHP’li Turgut Özkan paylaşımında, “Memur-İşçi tüm kamu çalışanlarının Gemlikteki AKP-Erdoğan mitingine katılımı zorunlu tutuldu. Çalışanlar saat 11.00’de otobüslere doldurulup mitinge taşındı. Bursa Büyükşehir Belediyesi koridorları, ofisleri boş kaldı. Kamu çalışanları CHP iktidarında bu zulmü yaşamayacak” ifadelerini kullandı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı AKP’li Alinur Aktaş’ın belediye çalışanlarına çektiği belirtilen SMS mesajında şu ifadeler yer aldı;

“Bildiğiniz üzere Pazartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımız 12:30 da Gemlik Meydanında olacaklar. Bizler de zorunlu hizmetleri yürütmekle görevli personel dışındaki tüm personelimizle orada olacağız. Bu nedenle tüm birimlerimizin personel ayarlamalarını ivedilikle yaparak Pazartesi günü için toplu hareket edilecek şekilde hazırlıklarını yürütmelerini rica ediyorum.”

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