Belediye işçisine peşin 26 bin, polise aylık 50 TL maaş promosyonu

Polislerin aylık 50-60 TL yatan maaş promosyonu isyanı sürerken bir rekor fiyat da AKP’li Tuzla Belediyesi’nden geldi. 312 personeli olan belediye özel bir bankayla 26 bin 400TL’ye anlaştı. Para memur ve işçinin cebine peşin yatacak.

Tuzla Belediyesi personeline yüzde 80 zam müjdesinin ardından belediyede görevli 312 memur ve kadrolu işçi personeline maaş promosyonu müjdesi de geldi.

AKP’li Tuzla Belediyesi, memur ve kadrolu işçileri ilgilendiren maaş promosyonu ihalesini dün gerçekleştirdi. Maaş promosyonunu kapsayan açık ihaleyi en çok teklifi veren özel bir banka kazandı.

Yapılan 3 yıllık anlaşma kapsamında Tuzla Belediyesinde görevli memur ve kadrolu işçi personeline toplamda kişi başı 26 bin 400 Türk Lirası banka promosyonu verilecek.

REKOR GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ’NDE

Emeklilere yıllık 7-8 bin lira, öğretmenlere 20 bin TL, Osmangazi Üniversitesi’ndeki 3 bin 400 çalışana 31 bin 100 TL peşin olarak yatırılacağı son dönemde gelen örnek haberler arasında yer aldı. Son olarak Gaziantep Üniversitesi’ndeki 5 bin 291 sağlık personel için yapılan protokole göre 15 Eylül’de tek seferde 34 bin 300 TL promosyon ödenecek.

POLİSLER İSYANDA

330 bin personeli bulunan Emniyet Genel Müdürlüğü’nde ise polislerin büyük çoğunluğu sadece 50 ile 150 lira arasında aylık promosyon alıyor. 18 Mart’ta yapılan ve eski sözleşmeler tamamlandıkça devreye alınacak protokolle her polis aylık 300 TL promosyon alacağı açıklandı. Polisler protokolün revize edilmesini ve promosyonun peşin yatırılmasını istiyor.

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