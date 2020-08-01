Belediye kararına büyük tepki: Kasalar havalarda uçuştu hıyarlar yerlere savruldu

Yaklaşık 2 ay önce Ünye Belediyesi’nin meclis kararı alarak Pazarcı esnafına danışılmadan, Kaledere Mahallesi 20 Temmuz Caddesi üzerindeki Çarşamba Pazarının, Liseler Mahallesi Irmak Caddesi üzerine taşınması kararına karşı pazar esnafı sokağa döküldü. Meyve-sebze kasalarının havada uçuştuğu protesto gösterinde AKP’li Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı’ya tepki gösterildi.

İYİ Parti Ünye İlçe Başkanı Feryal Çuhacı, Teşkilat üyeleri, Kent Konseyi ve STK’larla görüşerek, konuyu inceleyip değerlendirmelerde bulundu. Yapılan görüşmeler neticesinde İlçe Başkanı Feryal Çuhacı, Parti Sözcüsü Berkay Torunoğlu düzenledikleri basın toplantısında uygulamanın sakıncalarını şöyle sıraladı. Konu hem Pazarcı esnafını hem de ilgili semt sakinlerini ilgilendirmesine rağmen idarenin hiçbir istişare yapmadan, dayatma bir tavırla pazar yerini taşımasının doğru olmadığını söyledi.

Eski Pazaryerinin Kaledere ve Çınarlık mahallelerine hitap ettiği ve yeni lokasyon da bahsi geçen semt sakinlerinin pazaryerinden faydalanamayacakları için hem vatandaşın hem pazar esnafının mağdur olacağını belirtti. Ayrıca eni lokasyonun tabakhane deresi kenarında yer almasından dolayı, sel baskınlarına karşı ciddi politikalar üretilmedikçe ciddi can ve mal kaybına neden olacağı da kaydedildi.