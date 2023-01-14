Belediye lideri müftüye hakkını helal etmedi





Rize’nin Fındıklı ilçesinde AKP’li belediye tarafından 5 yıllığına ilçe müftülüğüne devredilen binanın tahsis süresi sona erdi. Binayı yeniden belediye bünyesine kazandırmak için yaptığı girişimlerden sonuç alamayan Fındıklı Belediye Başkanı Ercümen Çervatoğlu, “Benden size helallik yok sayın müftü” dedi.

Rize’nin Fındıklı ilçesinde, AKP’li Belediye Başkanı Adnan Özbalaban döneminde, belediyenin kendi olanakları ile deniz dolgusu üzerine yaptırdığı bina, belediye meclisinin 01 Kasım 2017 tarihli kararıyla 5 yıllığına Fındıklı Müftülüğü’ne tahsis edildi. 4-6 yaş çocuklar için Kuran Kursu hizmeti veren binanın tahsis süresi 31 Ekim 2022 tarihinde doldu.

Binayı “Çocuk Gündüz Konukevi ve Çocuk Hakları Merkezi” olarak planlayan CHP’li Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu, bina ile ilgili belediye meclisinde alınan tahsis süresinin uzatılmaması kararını Fındıklı Kaymakamlığı’na iletti. Bu karara karşı çıkan Fındıklı Kaymakamlığı, binanın müftülükte kalması için Rize İdare Mahkemesi’ne dava açtı. Mahkeme, “Belediye meclisinin kendisine tahsisi yapılmamış tescilsiz hazine arazisi vasfı olan alanda karar alma yetkisi bulunmamaktadır” gerekçesi ile dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

“DİN İNSANLARI YALAN SÖYLEMEZ”

Bu gelişmelerin ardından “Bizim binamızı devlet zorla alacaksa ben direneceğim” diyen Belediye Başkanı Çervatoğlu, yapılanları ‘işgal’ olarak değerlendirdi. Bugün binanın önünde açıklama yapan Çervatoğlu, önce Fındıklı İlçe Müftüsü Ümmet Durmuş’a seslendi. Başkan Çervatoğlu şu ifadeleri kullandı:

“Fındıklı Müftülüğü tarafından hukuksuz ve hiç yasalara uymayan şekilde binanın işgal edilişinin 7. günündeyiz. Sayın müftü size sesleniyorum; Biz haziran ayında oturup konuşmadık mı? Ağustos ayında burayı boşaltabileceğinizi, sözleşme bitmeden önce de bize vereceğinizi, konuşmadık mı? Buna dair söz vermediniz mi? Siz din insanısınız, din insanları yalan söylemez.

İnsanlar yalan söylemez. Çıkın kamuoyuna bunu anlatın. Hatta hatta, siz demediniz mi, ‘Biz bir yer bulduk’ Biz de ‘belediye olarak bu yeri tadilat edelim’ dedik. Ne oldu da vazgeçtiniz bu işten ve bizim meşru binamızı işgal ettiniz.

Sayın Müftü, çok değerli kamu çalışanı, siz bu insanlara doğruluğu, dürüstlüğü, hak yememeyi öğretiyorsunuz. Bizim çocuklarımızın vebalini yiyorsunuz şimdi. Fındıklı halkının ve Fındıklı Belediyesi’nin hakkını yiyorsunuz. Helalleşmek gerekiyor değil mi? Helallik alacaksınız. Benden size helallik yok sayın müftü.”

“SİYARİ RANT SAĞLAYANLARA İZİN VERMEYECEĞİZ”

Binanın belediye tahsis edilmesine AKP Fındıklı İlçe Başkanı İsmail Fethi Velioğlu’nun engel olduğunu ifade eden söyleyen Çervatoğlu, “AKP ilçe başkanı ve şovmen trollere sesleniyorum. Fındıklı belediyesine şehit mezarlığı için kamulaştırma bedeli isterken din yok muydu, o zaman imanınız yok muydu, o zaman vicdanınız yok muydu? Şehit mezarlığını boşaltmaya çalışıyorsunuz, burada şov yapıyorsunuz. Ağustos ayında burayı boşaltmamayı AKP Fındıklı İlçe Başkanı İsmail Fethi Velioğlu istemiştir. Kendilerine siyasi rant sağlayanlara biz izin vermeyeceğiz” açıklamalarında bulundu.

“BU BİNA KAÇAKSA, DİĞERLERİ DE KAÇAK”

Rize İdare Mahkemesi’nin binanın hazineye ait olduğuna karar vermesine tepki gösteren Çervatoğlu, Rize İl Valisi Kemal Çeber’e seslenerek şunları söyledi:

“Sayın Valim, burası belediyenin değilse, sanat merkezi var, yanında gösteri merkezi var, öteki tarafta ÇAYKUR genel müdürünün binası var, terminal var, bunlar da belediyeye ait. Bu bina kaçaksa Tuncer Ergüven Sosyal Tesisleri de kaçak, Turan Bulak sinema salonu da kaçak, yıkın o zaman.

Fındıklı bu zulme direnecek, Fındıklı halkı ile direneceğiz. Bugün işgalin 7. günü, 8. günde tahsis istediğimiz yeri nasıl vermediklerini anlatacağız. Nasıl bir başkasına peşkeş çektiklerini ve belediyeye vermediklerini anlatacağız. Emniyet güçleri ile bizi karşı karşıya getiriyorlar, emniyette bizim, kaymakamlık da bizim, ülke de bizim.

Hiç kimse ile karşı karşıya gelmeyeceğiz, demokratik taleplerimizi ve haklarımızı kullanacağız. Yapılanlar hukuka aykırıdır, üstünlerin hukukunu yaratanların durumudur. Biz demokratik haklarımızı kullanacağız.”