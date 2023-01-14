Belediye meclisinde LGBT tartışması

Denizli’de CHP’li Merkezefendi Belediyesi, kadınların ekonomik özgürlüklerini kazanması ve şiddetten korunmasını sağlamak amacıyla Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Birimi yönetmeliğini meclis gündemine getirdi. Cumhur İttifakı üyeleri yönetmelikteki ‘dezavantajlı gruplar’ ibaresinin LGBT’li bireyleri işaret ettiğini belirterek polemik başlattı. Belediye Başkanı Şeniz Doğan, AKP’li meclis üyelerine; “Bir kereden bir şey olmaz dediğinde siz ne yaptınız?” diye sordu.

Denizli’de CHP’li Merkezefendi Belediyesi’nin meclisten geçirmek istediği ‘Şehit Yakınları ve Gaziler Birimi, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Birimi ve Sanat Eserleri Değerlendirme Komisyonu Yönetmeliği’ LGBT tartışmasına dönüştü. İdari İşler Komisyonu’nda görüşülen yönetmelik bir çekimser ve iki kabul ve iki ret oyuyla meclis gündemine alındı.

Komisyonda yönetmeliğe şerh koyan MHP’li Hasan Kurşuncu ret gerekçesinde; “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği garabet ve temelsiz bir şeydir. Toplumun hepsi kadın ve erkekten mi oluşacak yoksa üçüncü bir cins mi üretilecek?” diye sordu.

‘LGBT İNSANLAR RUHEN HASTADIR’

Kurşuncu gerekçesinde yönetmelikteki dezavantajlı gruplardan LGBT bireylerin kastedildiğini belirterek; “Dezavantajlı gruplar tabirinin ucu çok açıktır. Nereye çekersen oraya gider. Eğer burada dezavantajlı gruplar denilirken LGBT’liler kastedilmişse aldatma olur. LGBT’li insanlar ruhen ve psikolojik açıdan hastadırlar. Bu sebeple bir cinsiyet türünü de oluşturmazlar. Bunları istismar ederek kullanmak yerine bunların tedavileri için çaba harcanmalıdır” ifadelerine yer verdi.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, corona salgını döneminde ilk işten çıkarılanların kadınlar olduğunu kaydederek, “Salgın döneminde ilk işten çıkarılanların kadınlar olduğunu biliyor musunuz? İş arayan kadınların sayısının erkeklere göre daha fazla olduğunu biliyor musunuz? Biz bundan bahsediyoruz. Üç yıldır bu anlamda kadınlara pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Siz bunu polemik konusu haline getirmek istiyorsunuz. Bizi bilen biliyor. Bir sizde mi var şehit ve gazi haklarını savunmak, sahip çıkmak. Benim ailemde de şehit var biliyor musunuz? Önyargılarınızla hareket ediyorsunuz” diye konuştu.

‘LGBT TOPLUMLARI BİTİREN BİR HAREKET’

Daha sonra söz alan AKP Grup Başkanvekili Yavuz Aki, “Daha önce merdivenleri rengarenk boyamıştınız. Ben de size ‘subliminal mesaj mı verdiniz?’ diye sormuştum. İşin perde akasının ne olduğu ortaya çıkıyor. Bu genel merkezinizin politikası. Kadınlarımızı öne sürerek, şehit ve gazileri yakınları diyerek onu maskelemeye çalışıyorsunuz ama işin aslı bu… LGBT olayı toplumları bitiren, toplumların geleneklerini bozan tehlikeli bir hareket. Bu harekete alet olmayın. Benim teklifim kurmak istediğiniz birimi geri çekerseniz diğer birim ve komisyonlara evet oyu veririz” ifadelerini kullandı.

‘SİZİN RENKLERLE, KADINLARLA DERDİNİZ NE?’

CHP’li belediye başkanı Doğan ise Aki’nin sözlerine, eski Denizli milletvekili ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu’nun sözlerini hatırlatarak yanıt verdi.

Doğan, “Sizin renklerle, milletin yediği ekmekle, kadınlarla derdiniz ne anlamış değilim. O zaman da çok şaşırmıştım. Renkli giyinmeyi de çok severim. Merkezefendi’ye bahar geldi diye cevaplamıştım. Millet bir kereden bir şey olmaz diyenleri de gördü. Bunları unuttunuz mu? Bu ülke bunları da gördü. O zaman ne yaptınız? Bu şekilde açıklama yaptınız mı? Siz 20 yıldır hangi kadın cinayetini engellediniz? Siz bir gecede İstanbul Sözleşmesi’ni feshettiniz ve birçok kadını mağdur ettiniz. Bakan bir kereden bir şey olmaz dediğinde siz ne yaptınız Sayın Aki? Bir kadın başkan olarak sonuna kadar kadınların yanında olacağım. Buradan size siyasi malzeme çıkmaz” dedi.

Yapılan oylamada CHP’li 11 ve üç bağımsız üye evet oyu kullandı. İYİ Parti’li meclis üyelerinin çekimser kaldığı oylamada yönetmelik AKP, MHP ve bir bağımsız üyenin toplam 15 oyuyla reddedildi.