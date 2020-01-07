Belediye meclisinde maaş tartışması

31 Mart seçiminin ardından AKP’den CHP yönetimine geçen Ödemiş Belediyesi’nin son meclis toplantısında yeni atanan belediye başkan yardımcısının maaşı tartışma yarattı.

AKP’li ve MHP’li üyeler belediye başkan yardımcılığının gereksiz olduğunu savunarak, maaş miktarını da yüksek bulduklarını dile getirdi.

AKP’li üyeler, CHP’lilerin belediye yönetimini 120 milyon lira borçla aldıklarını belirttiğini vurguladı ve başkan yardımcısının asgari ücret almasını önerdi.

“ATANAN KİŞİ LİYAKAT SAHİBİDİR”

Meseleye açıklık getiren Belediye Başkanı Mehmet Eriş, söz konusu makamın gerekli ve atamanın yerinde olduğunu söyledi.

Eriş, “Kadromuzda iki belediye başkan yardımcılığı vardır. Biri boştu. Atamış olduğum Feridun Azeroğlu veteriner hekimdir ve geçmişte yıllarca ilçe tarım müdürlüğü yapmış başarılı bir arkadaşımızdır. Belediyede hem veteriner hizmetlerine, hem de tarımsal projelerimize yoğunlaşacak. Liyakat sahibidir ve bu görev için en ideal kişidir” diye konuştu.

MAAŞ MİKTARI OLMASI GEREKENİN ALTINDA

Eriş, “Geçen dönem AK Parti yönetiminde de belediye başkan yardımcısı maaşı bu miktardaydı. Bunu biz belirlemiyoruz, kanun belirliyor. Yasaya göre, başkan yardımcısının maaşı, belediye başkanı brüt maaşının üçte ikisidir. Biz dengeyi sağlamak adına 1,7 oranında ücret belirleyerek olması gerekenden daha düşük maaş bağladık” dedi.

Mecliste İYİ Parti ile MHP çekişmesinde bu tartışma doğduğunu ifade etti.