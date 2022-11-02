Belediye meclisinde ‘terör’ gerilimi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı Türkiye Yüzyılı Vizyonuna yönelik sözleri MESKİ genel kurulunda da tartışmalara neden oldu. AKP’li ve MHP’li meclis üyeleri Seçer’in sözlerini ‘terör’ ile bağdaştırdı, alternatif Cumhuriyet Bayramı kutlamasını “Devlete başkaldırı” olarak niteledi. Seçer, “Sözlerimin sonuna kadar arkasındayım. Çarpıtılmasına karşıyım” dedi.

Ali Ekber ŞEN

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı İkinci Yüzyıl vizyonunda daha çok savunma sanayinin öne çıkarılmasını eleştirmiş, cumhuriyetin eğitim, çağdaşlık ve barış projesi olduğuna dikkat çekerek vizyonun eğitim üzerine olması gerektiğini vurgulamıştı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de partisinin grup toplantısında Vahap Seçer’in bu sözlerini hedef almıştı.

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Genel Kurulunda da Başkan Vahap Seçer’in sözleri gündeme geldi. MHP’li Mahmut Tat, “Savunma ve uzay sanayinde kullanılan bu ürünlerle vatandaş olarak övünmek hakkımızdır. Ama sizin alaycı ifadelerinizi kabul etmemiz mümkün değil” ifadelerini kullanırken AKP’li Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak önceden hazırladığı bildiriyi okudu.

AKP’Lİ BAŞKANDAN “TERÖR” İDDİASI

Gültak okuduğu bildiride, “Dünya devlerinin de gıpta ile izlediği, hayran kaldığı ve siparişler verdiği İHA ve SİHA gibi savunma teknolojimizi eleştirmek nasıl bir bakış açısıdır, kimlere hizmet etmektir anlamak mümkün değil. Bugün terör örgütünün korkulu rüyası haline gelen savunma teknolojimizi eleştiren Sayın Seçer’in terör örgütünü destekleyen, arka çıkan bu açıklamasını şiddetle kınıyorum. Sayın Seçer’e, siyasi amaçları uğruna yaşadığı bu akıl tutulmasından bir an önce kurtulmasını tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı. Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı’yı hedef alan AKP’li başkan, “Terör örgütlerinin değirmenine su taşıyan bu zihniyeti yüce Türk milletine şikayet ediyorum. PKK ve FETÖ terör örgütüne destek mahiyetindeki bu açıklamaları ile teröristlere cesaret veren bu anlayışı da Türk milleti adına kınıyorum” diye konuştu.

CHP’NİN KUTLAMA YAPMASINI DA İSYAN SAYDI

AKP’li Gültak, MESKİ genel kurulunda okuduğu bildiri de, CHP’nin Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına katılan on binlerce yurttaşı da hedef aldı. Gültak, şöyle dedi:

“Valimiz önderliğinde tüm kent protokolü 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlarken, alternatif Cumhuriyet Bayramı kutlamak ne anlama gelmektedir? Bunun tek bir açıklaması olabilir; devlete başkaldırı ve isyandır! Bu nedenle Büyükşehir Belediye Başkanı’nın Savunma sanayimizi eleştiren ve terörü destekleyen son açıklamasını tesadüf bulmuyorum.”

“ÜLKENİN ÖNÜNÜ AÇIN, GENÇLERİN ÖNÜNÜ AÇIN”

CHP’li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ise Cumhuriyet Bayramı kutlamalarındaki konuşmalarının cımbızlanarak hedef haline getirildiğini belirterek şunları söyledi:

*Biz siyasi kişilikleriz. Parti toplantıları belediye başkanlarının siyaset alanıdır. Önemli olan sizin ne anladığınız değil, benim ne söylediğim. Kimse başkan sen ne söyledin, biz onun üzerinden tartışma yürütelim demedi.

*Sanki bugüne kadar bu ülkede terörle mücadele yoktu, ordusu yoktu, 800 bin askeri yoktu, merkezi bütçede savunmanın payı en yüksek değildi, bu bölge stratejik bölge değildi, sanki bunları hiçbirimiz bilmiyoruz. Benim tartışma açtığım konu vizyon meselesi. Ne iha, ne siha, ne tank ne top. Bunlar bir araç. Söylem.

*Ordumuza kim ne diyebilir. Ben 100 yıllık bir vizyon meselesinden söz ediyorum. Benim söylediğim şu. Eğitim, çevre, şehircilik, refah. Bunlardan bahsedin. İnsanların hassas noktalarına, milli duygularına, dini duygularına değil. Bir 100 yıllık vizyon koyuyorsanız. 600 yıllık imparatorluk üzerine 100 yıllık cumhuriyet dönemi var.

*İyi kötü, ağır aksak bir deneyim yaşamış. Geldiğimiz noktada gençler yurtdışına gidiyor, beyin göçü var. İnsanlar burada mutsuz. Hayat pahalılığı var. Refah sorunu var. Sözlerimin sonuna kadar arkasındayım. Çarpıtılmasına karşıyım. Ülkenin önünün açılması, gençlerin önünün açılması, gençlerin önüne eğitimin, barışın, huzurun, kardeşliğin, birliğin, refahın konulması eleştirisidir.

“HUKUK BİR GÜN SİZE DE LAZIM OLACAK”

AKP’li ve MHP’li meclis üyelerine “Beni bir yerlere hedef gösteriyorsanız bundan vazgeçin” diye seslenen Seçer sözlerini şöyle sürdürdü:

*Göstereceğiniz kadar gösterdiniz zaten. Ne olacaksa olacak zaten. Bunu yapmayın. Benim hangi mahallede, hangi köyde bu milletin birliğine, dirliğine aykırı bir sözüm oldu. Siz ayrımcılık yapmışsınız diyebilir misiniz?

*Siz beni yaftalıyorsunuz. Zan altında bırakıyorsunuz. Sayın Tat (MHP’li meclis üyesi) daha ileri gitti hedef gösterdi. Sayın Topkara (MHP’li meclis üyesi) daha ileri gitti. Bana bir şey olursa zil takıp oynayacak mısınız?

*Bir siyasetçi bir hukuksuzlukla karşı karşıya kalırsa çok mu hoşunuza gidecek? Bakın hukuk bir gün size de lazım olur. Böyle aba altından sopa göstermeyin Gültak. Tüm Mersin senin neler çevirdiğini biliyor. Bak bu uyarımı dikkate al.

*Bu lafın anlamı çok büyük. Tüm Mersin senin neler çevirdiğini biliyor. Sen görevine bak. Git Akdeniz halkına hizmet yap. Bakın 7.5 milyon genç oy kullanacak vallahi bir tanesinin umurunda değil savaş, ölüm. İnsanlar mutluluk arıyor, iş arıyor, refah arıyor. Keyifli bir yaşam arıyor. Temiz bir çevre talebi var.

*Benim dediğim şu: Cumhuriyet bir barış projesidir, çağdaşlık projesidir, eğitim projesidir diyorum. Ülkemizin içinde bulunduğu duruma üzülmemek elde değil. Ama bizi üzülmekle kalmayacağız, hep birlikte çalışacağız diyorum. Söylediğim bundan ibaret. Başkanınıza karşı bir oyun oynanıyor, hedef gösteriliyor, bu tuzağa düşüyorsunuz.

VAHAP SEÇER NE DEMİŞTİ?

MHP lideri tarafından konuşmasının bir kesiti ile hedefe konan Başkan Seçer, Cumhuriyet Bayramındaki konuşmasında şunları söylemişti:

“Biz, mecbur kalınmadıkça savaş cinayettir diyen Atatürk’ün izindeyiz. Vizyona bakın. Gözlerim yaşardı. İkinci yüz yıl vizyonu tank, top, iha, siha, vur, kır, öldür, kahramanlık türküleri… Cumhuriyet bunun için kurulmadı. Cumhuriyet medeniyet projesidir. Barış projesidir. Demokrasi projesidir. Eğitim, çağdaşlık projesidir. Onun için kuruldu. Ülkemin geldiği duruma üzülmemek mümkün değil…”