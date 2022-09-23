Belediyede operasyon: 2 çalışanın zimmete para geçirdiği tespit edildi

Antalya’nın Döşemealtı Belediyesi’nde Sayıştay heyetinin yaptığı inceleme sonunda, 6,5 milyon liranın üzerinde zimmete para geçirildiğinin belirlenmesi üzerine 2 belediye çalışanı görevden alındı, 1 kişi gözaltına alındı.

Sayıştay heyetinin Antalya Döşemealtı’nda yaptığı denetimin sonucunda , 6,5 milyon liranın üzerinde zimmete para geçirildiğinin belirlenmesi üzerine 2 belediye çalışanı görevden alındı, 1 kişi gözaltına alındı.

Belediye Başkanı Turgay Genç; “Talimatım doğrultusunda ivedilikle idari soruşturma başlatılmış, sorumlu şahıslarla ilgili olarak Antalya Emniyet Müdürlüğü’ne ve Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’na bizzat tarafımca suç duyurusunda bulunulmuştur” diye konuştu.

“SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR”

Antalya Döşemealtı Belediyesi’nde, başkanlığını Mustafa Akyol’un yaptığı, Cengiz Caba, Erhan Gürel ve Burak Bilgin’den oluşan Sayıştay heyeti inceleme yaptı.

Araştırmalar sonucunda organize bir şekilde 6,5 milyon liranın üzerinde zimmete para geçirildiğini belirleyen Sayıştay heyeti, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Belediyenin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü F.Ç. ile Mali Hizmetler Müdürü İ.T. görevden alındı. Operasyon kapsamında bir belediye çalışanı da gözaltına alındı. Belediyede idari ve adli soruşturma devam ediyor.

“BU OLAYIN AYDINLANMASI İÇİN SONUNA KADAR TAKİPÇİSİ OLACAĞIM”

Yaşanan gelişmelerin ardın açıklamada bulunan Döşemealtı Belediye Başkanı, CHP‘li Turgay Genç, şunları söyledi:

“Belediyemiz bünyesinde yapılan inceleme neticesinde, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nde personel maaşları konusunda bazı işlemler arasında usulsüzlük ve uyumsuzluk olduğu tespit edilmiştir.

Talimatım doğrultusunda ivedilikle idari soruşturma başlatılmış, sorumlu şahıslarla ilgili olarak Antalya Emniyet Müdürlüğü’ne ve Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’na bizzat tarafımca suç duyurusunda bulunulmuştur. Olay bu şekilde gerçekleştiği halde bazı yayın organları ve sosyal medya mecralarında kasıtlı olarak bu işlem saptırılmıştır.

Belediyemize konu ile ilgili Mali Şube Müdürlüğü ve Müfettişler tarafından baskın yapıldığı ve bu olaydan dolayı tarafıma ulaşılamadığı iddiası yer almıştır. Bu iddialar doğru değil ve yalandır. Olay belediye bünyesi içerisinde benim kontrolüm altında izlenmiş ve sonuçlandırılmıştır. Bu olayın aydınlanması için sonuna kadar takipçisi olacağım.”

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