Belediyedeki dev yolsuzlukta yeni gelişme! Adliyeye sevk edildi…

Yalova Belediye Başkanı CHP’li Vefa Salman, kurumun muhasebe biriminde görevli Reşat Ergin‘in kasadaki 1 milyon 21 bin lirayı zimmetine geçirip kaçmasının ardından suç duyurusunda bulundu. Belediyenin banka hesaplarını inceleyen yetkililer, Ergin’in paravan bir şirkete belli aralıklarla para aktardığını tespit etti.

Yürütülen soruşturma kapsamında belediyenin Mali İşler Müdürü Şenay Reyhan Kaş ile firari Reşat Elgin gözaltına alındı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen Kaş ve Ergin, ‘zimmet ve resmi belgede sahtecilik’ten tutuklandı.

Reşat Ergin, polise verdiği ifadede; soruşturma konusu 32 işlemin Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç‘in talimatıyla yapıldığını iddia etti. İddialar üzerine Güleç ve iki kişi daha gözaltına alındı. Sorgusu tamamlanan Güleç, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.