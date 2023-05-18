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18 Mayıs 2023
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Belediyeden Ankaralılara uyarı: Akşam saatlerine dikkat

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan tahminlere göre, yurtta etkisini gösteren sağanak yağış bir süre daha devam edecek.

Yerel olarak kuvvetini artıran yağışlar yer yer dolu ve su baskınlarına neden olabilir. Yağışların önümüzdeki hafta ortasında etkisini yitirmesi bekleniyor.

1 İLÇE İÇİN UYARI

Dün kuvvetli fırtınanın etkili olduğu, çatıların uçtuğu ve ağaçların devrildiği Ankara içinde Büyükşehir Belediye’sinden önemli bir uyarı geldi.

12 ilçe için yapılan uyarı da şu ifadelere yer verildi:

Akşam saatlerinden itibaren Nallıhan, Çubuk, Beypazarı, Güdül, Ayaş, Kızılcahamam, Çamlıdere, Kahramankazan, Kalecik, Sincan, Etimesgut ve Çankaya ilçelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış ve buna bağlı olarak su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar beklenmektedir. Büyükşehir Belediyemiz tüm birimleriyle teyakkuz halinde olup, vatandaşlarınızın da yaşanabilecek olumsuzluklara karışı tedbirli olmasını rica ederiz…

Alaturka Online
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