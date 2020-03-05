Belediyeden sosyeteye darbe: Bodrum’da iskele restoran devri bitiyor

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, sosyetenin tatil mekanı Göltürkbükü Mahallesinde sahil, iskele ve çevre düzenlemeleriyle ilgili incelemelerde bulunarak bölgedeki esnaf ve mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Başkan Aras, toplantı öncesi Türkbükü sahilinde yürüyerek iskele ve sahilde yapılan yapıları inceleyip bilgi aldı.

Bodrum Belediye A.Ş. Türkbükü Kafe’de Başkan Aras’ın katıldığı toplantıya Türkbükü Mahalle Muhtarı Yücel Ertuğrul, Bodrum Belediyesi müdür ve amirleri de eşlik etti. Aras, gerçekleştirilecek plaj düzenlemesi ile ilgili esnaf ile fikir alışverişinde bulunurken mahallelinin sorunlarını da dinledi.

“İSKELELİKTEN ÇIKMIŞ BAR VE RESTORANA DÖNMÜŞ”

Bodrum Belediyesi’nin iskeleler konusunda bir çalışma başlatacağını belirten Aras şöyle konuştu:

* Bu konuda esnafımızla birlikte ortak çözüm bulup, yol haritamızı oluşturacağız. Sahillerimizin tahrip edilmemesi önemli. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın bu konuda yaptığı yasal düzenleme, bizim göreve geldiğimiz günden bu yana dile getirdiğimiz hususları içeriyor.

* Bazı iskele yapılarının üzeri ve yanları kapatılarak doğal yapıyı tamamen ortadan kaldırıyor. İskele özelliğinden çıkıp platforma dönen, üstüne loca ve bar yapılan yapılar var. Bunlardan bazılarının izni yok.

* Belediye Etüt Proje Müdürlüğü bu konuda bir çalışma hazırlayacak. Bizler de bu çalışmayı size sunacağız, eksilerini ve artılarını hep birlikte değerlendirerek ortak bir noktada buluşacağız. Amacımız sahil bandımızın güzelliğini ve kumsalımızı mümkün olduğunca ortaya çıkarmak. Bodrum’a gelen misafirlerimiz sahil kenarında yemeğini yemek ister. Bırakın ayağına kum değsin insanların. Bu kadar tahrip etmeyelim doğamızı” diye konuştu.

“BODRUM’UN ZARAR GÖRMESİNİ ENGELLEMELİYİZ”

Vatandaşın ve esnafın farklı talep ve beklentileri olabileceğine dikkat çeken Başkan Aras, “Bodrum, turizmden ekmek yiyen bir kent. Turizmi denklemden çıkaramayız. Hem esnafımızı hem de vatandaşımızı mutlu edecek bir çözüm bulurken, Bodrum’umuzun zarar görmesini de engellemek zorundayız” dedi.