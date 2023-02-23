Belediyelerden teklif: Kesinti en fazla yüzde 20 olsun

Kahramanmaraş merkezli 10 ili ve 13.5 milyon insanı etkileyen depremlerin ardından bölgeye destek olmak adına tüm imkanlarını seferber eden Belediyelere ve İl Özel İdarelerine finansal destek oluşturacak kanun teklifi hazırlandı. CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Belediye ve İl Özel İdarelerinin gelirini artırmak için kamu kesintilerinin üst sınırının yüzde 20 olarak belirlenmesini istedi.

Tüzün’ün hazırladığı teklife göre belediyelerin kamuya olan borçları için yapılacak kesintilerin üst sınırı yüzde 40 yerine yüzde 20’ye indiriliyor. Teklifin gerekçesinde, “6 Şubat Kahramanmaraş depremiyle yerel yönetim birimlerinin zamanında deprem afetine hazırlık amacıyla yıkılması veya güçlendirilmesi gereken bina, tesis, yol vb. yerler için de yeterli bütçe ayıramadıkları ortaya çıkmıştır” denildi.

“BELEDİYELER YATIRIM BÜTÇESİNİ KULLANDI…”

Yaşar Tüzün, önerdiği düzenleme ilgili şunları söyledi: “İlk günden itibaren deprem bölgesinde felaketin yaralarını sarmak, yapılacak yardım ve çalışmaları koordine etmek üzere bölgede görevlendirildim. Şunu açık yüreklilikle söylemeliyim ki eski bir belediye başkanı olarak böyle durumlarda belediyelerimizin ve yerel yönetimlerimizin ne kadar etkili olduğuna bir kez daha şahit oldum ve belediyelerimiz ile gurur duydum. Ancak bu süreçte depremin hemen ardından elindeki imkanları seferber ederek harekete geçen siyasi parti ayrımı gözetmeden tüm belediyelerimiz kendi görev alanlarında kullanacakları sosyal yardım bütçelerinin yanında bu yarayı sarmak için yatırım bütçelerini de seferber ettiler.

“YEREL YÖNETİMLERİN GELİRİ ARTIRILMALIDIR”

Görüştüğüm birçok belediye başkanımız zaten yetersiz olan bütçelerinin neredeyse büyük bir bölümünü sosyal yardım ile afet bölgesine destek için tahsis ettiklerini söylediler. Bu üzücü olay bir kez daha göstermiştir ki yerel yönetimler hayatımızın her alanında bize en hızlı ulaşan ve yardım elini uzatan kurumlarımızdır. Bu nedenle onların ekonomik olarak güçlü olması çok önemlidir.

Dolayısıyla da belediyelerimizin ve il özel idarelerimizin genel bütçe vergi gelirleri tahsilatından aldıkları payların arttırılması, kredi ve benzeri kesintilerinin sınırı olan yüzde 40 oranının yüzde 20’ye çekilmesi bu ve benzeri çalışma ile acilen belediyelerimizin ve il özel idarelerimizin gelirlerinin artırılması konusunda teklifi verdim.”