Belediyelerden tüm medyaya açık çağrı: SÖZCÜ gibi ücretsiz getirin sizin gazetenizi de dağıtalım

Sokağa çıkma yasağı nedeniyle hafta sonu bakkallar, marketler ve gazete bayileri kapalıydı. Gazeteler dağıtılamadı. SÖZCÜ, halkın, habere ulaşma hakkından mahrum kalmaması için çözüm üretti.

Tüm maliyetini kendisi karşılayıp SÖZCÜ’nün belediyeler aracılığıyla okurlara ulaşmasını sağladı. SÖZCÜ ve bazı belediyelerin “Okurlar gazetesine kavuşsun” diye yaptığı bu iş birliği, haksız eleştirilere neden oldu. Onlara yanıtı ise vatandaşın talebini karşılayan belediyeler verdi.

‘ONLARA DA İZİN VERİRDİK’

Belediyeler, amacın vatandaşların habere, gazeteye ulaşması olduğunu SÖZCÜ’ye ayrıcalık yapılmadığını vurguladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada “Gazete dağıtımı ile ilgili talep sadece SÖZCÜ’den geldi.

‘Gazeteyi Halk Ekmek büfelerine koyabilir miyiz’ denildi. İzin verdik. Başka bir gazeteden böyle bir talep gelse onlara da izin verirdik.

Amaç vatandaşın gazeteye, habere ulaşması. Büfelerde gazeteler duruyor. Vatandaş Sözcü okumak istiyorsa alıyor, istemiyorsa almıyor” denildi.

‘HER GAZETEYİ DAĞITIYORUZ’

Ankara Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Bizden en çok talep edilen üç şey ilaç, ekmek ve gazete oldu. Her gazeteyi dağıtıyoruz, isteğe bağlı.

Vatandaş Sabah isterse, onu da götürüyoruz” dedi. İstanbul Avcılar Belediyesi, SÖZCÜ, BirGün, Yeniçağ, Cumhuriyet ve Sabah gazetelerinin talep doğrultusunda evden çıkamayan vatandaşlara ulaştırıldığı belirtti.

İŞTE DESTEK VEREN BELEDİYELER

HALK EKMEK BÜFELERİNE STANT

SÖZCÜ, Halk Ekmek büfelerine stant kurdu. Dileyen hem ekmeğini hem de ücretsiz olarak SÖZCÜ’yü aldı. Vatandaşlar uygulamadan memnun kaldı.

SÖZCÜ EKİBİ KAPILARA BIRAKTI

Adana büromuzda görevli çalışanlarımız, sabah 6.30’da yollara düştü. Kentin ilçelerini dolaştı. SÖZCÜ’yü okurların kapısına kadar ulaştırdı.

BELEDİYE ÇALIŞANLARINA TEŞEKKÜR

Çankaya ve Yenimahalle belediyeleri, SÖZCÜ’nün okurlarına ücretsiz ulaşmasına destek verdi. Okurlar, “Gazetemize kavuştuk, iyi ki varsınız” dedi.

SU VE EKMEKLE BİRLİKTE ULAŞTI

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler, vatandaşların talepleri doğrultusunda kentte ekmek ve su ile birlikte SÖZCÜ Gazetesi’ni de dağıttı.

‘BİR EKMEK BİR DE SÖZCÜ İSTEDİLER’

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, “Talep halktan geldi. Bizden bir ekmek bir de SÖZCÜ istediler” dedi. 2 günde 4 bin gazete halka ulaştırıldı.

BELEDİYE ÇALIŞANLARINA TEŞEKKÜR

Aydın’da Kuşadası ve Efeler belediyesi ekipleri de gazeteleri ekmekle birlikte halka dağıttı. SÖZCÜ okurları belediye çalışanlarına teşekkür etti.

FIRINLAR VE ECZANELERDE DAĞITILDI

SÖZCÜ ve KORKUSUZ gazeteleri, dün yine yasak kapsamına girmeyen fırınlar ve eczaneler aracılığıyla vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı.

SÖZCÜ’YÜ ÜCRETSİZ DAĞITAN BELEDİYELER:

– İSTANBUL: Beşiktaş ve Avcılar belediyeleri, Halk Ekmek büfeleri.

– ANKARA: Yenimahalle ve Çankaya belediyeleri.

– İZMİR: Karşıyaka, Konak, Beydağı, Torbalı ve Gaziemir belediyeleri.

– ESKİŞEHİR: Büyükşehir Belediyesi.

– MUĞLA: Büyükşehir, Bodrum, Milas, Marmaris, Menteşe belediyeleri.

– AYDIN: Efeler ve Kuşadası belediyeleri.

– SAMSUN: Atakum Belediyesi.

– ANTALYA: Konyaaltı Belediyesi.

– BALIKESİR: Edremit Belediyesi.

– DENİZLİ: Merkezefendi Belediyesi.

– MERSİN: Büyükşehir Belediyesi, Mezitli Belediyesi.

– ADANA: Büyükşehir Belediyesi.