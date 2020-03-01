Belediyelere şimdi de görevlendirme tırpanı

Kötü niyetli kamu yöneticilerine istemediği personeli başka il ya da kurumlara sürgün etme yetkisi de veren geçici görevlendirmeye yönelik yasağın sadece belediyelerle üniversitelere getirilmesi “belediyelere tırpan” olarak nitelendirildi.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan memur ve sözleşmeli personelin başka kurumlara geçici görevlendirilmelerini düzenleyen Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliği’nde değişiklik yapan Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

YÖNETMELİĞE EKLEME

Yönetmeliğin 1’inci maddesine eklenen yeni düzenlemeyle, hakim ve savcılar için uygulanan geçici görevlendirme yasağının kapsamına belediyelerle üniversiteler de eklendi. Buna göre, yükseköğretim kurumları, il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların kurdukları birlik, müessese, işletme, bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar artık kendi kadrosundaki memur ve sözleşmeli personelini başka kurumlara ya da başka illere geçici görevlendirme yoluyla gönderemeyecek.

SÜRGÜN YASAK

Düzenlemeyle birlikte büyükşehir belediyeleriyle il ve ilçe belediyeleri ve bunlara bağlı kurumların yöneticileri, AKP döneminde atanan personeli başka yerlere geçici görevle gönderemeyecek. Ancak yasak diğer kamu kurum ve kuruluşlarına getirilmediği için, bu kurumların yöneticileri istemediği personelini sürgüne gönderebilecek.