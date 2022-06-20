Belediyelerimiz YILMAYACAK!

CHP’li Seyit Torun iktidara rest çekti… Torun, iktidarın 11’i büyükşehir olmak üzere CHP’li başkanların yönettiği 248 belediyenin tamamına müfettiş yolladığını açıkladı.

Saygı ÖZTÜRK

Yerel Yönetimlerden Sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP’li belediyelerin haksız- hukuksuz soruşturmalara uğradığını öne sürerek “Hemen tüm belediyelerimizde müfettiş var. Ama ne yaparlarsa yapsınlar belediyelerimizi sindiremezler, yıldıramazlar” dedi.

Torun, konuyla ilgili şu bilgiyi verdi:

“Sanki büyük olay varmış gibi 50-100 polisle belediyelere baskın düzenleniyor. Amaç suç unsuru bulmak. Türkiye genelinde; 248 belediye ile hizmet veriyoruz. Ülke nüfusunun, yüzde 51.7’si CHP’li belediyelerin bulunduğu yerlerde yaşıyor. 3 yılda toplam 6 bin 100 projeyi hayata geçirdik, seçimlerden önce verilen vaatlerin gerçekleşme oranı yüzde 80’lere ulaştı.”

Seyit Torun, CHP’li belediyelerin bugüne kadar gerçekleştirdiği projeleri de şöyle sıraladı:

– KREŞ SAYISI: Belediyelerimiz 2019’da 166 olan kreş sayısını, şu an itibarıyla 306’ya yükseltti. Kreşlerin kapasitesi de 13 bin 573’ten, 25 bin 380’e çıkarak yüzde 87 oranında arttı.

– TOPLAM İSTİHDAM: Belediyelerimiz, yeni yatırımlarla, vatandaşlarımıza yeni iş imkânları da sundu. 248 belediyemizde, 2019’da ortalama 275 bin çalışan istihdam edilirken, bu sayı 3 yılın sonunda, 305 bine yükselerek, yüzde 11 oranında arttı.

– ÖĞRENCİ YURDU: 2019’da 25 olan öğrenci yurdu sayısı şu an itibarıyla 65’e yükseldi.

3 bin 66 olan yurt kapasitesi de 8 bin 216’ya yükselerek, yüzde 168 oranında arttı.

– KADIN SIĞINMA EVİ: Kadın sığınma evlerinin kapasitesi, 387’den 554’e yükseltildi, kapasite yüzde 43 oranında arttı.

– KADIN İSTİHDAMI: Belediyelerimizdeki toplam kadın istihdamı 2019’dan bu yana; 51 bin 59’dan, 64 bin 989’a yükseldi. Yani yüzde 27,2 arttı. Yönetici kademesinde görev yapan kadın sayısı da 1.317’den 1.995’e yükselerek yüzde 51,4 oranında artış gösterdi.

– YENİ PARKLAR: Belediyelerimiz 3 yılda, 2 bin 852 yeni parkı hizmete açtı. Toplamda 20 milyon 575 bin metrekare, yani yaklaşık 2 bin 900 futbol sahası büyüklüğünde yeşil alan, şehirlerimize kazandırıldı.

– TARIM DESTEKLERİ: Belediyelerimiz, tarım ve hayvancılığa da önemli destekler verdi. Tohum, fide, gübre, zirai ilaç, aşılama, akaryakıt ve büyük/küçükbaş hayvan destekleri üreticilerimize ulaştırıldı. Tarım ve hayvancılık desteklerinin toplam tutarı, 6 milyar 200 milyon liraya ulaştı.

– SOSYAL YARDIMLAR: Belediyelerimiz göreve geldikten sonra 1 yıl geçmeden Covid-19 sürecini yaşadık. Ardından derin bir ekonomik krizle karşı karşıya kaldık. Bu süreçte belediyelerimize gelen yardım başvuruları bazı yerlerde 2, bazı yerlerde 3-4 kat artış gösterdi. 2019’dan bu yana belediyelerimiz, 4 milyon 800 bin haneye sosyal yardımda bulundu. Bu yardımların toplam tutarı 12 milyar 500 milyon liraya ulaştı.