Belediyelerimiz YILMAYACAK!

Yazan:
Alaturka Online
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CHP’li Seyit Torun iktidara rest çekti… Torun, iktidarın 11’i büyükşehir olmak üzere CHP’li başkanların yönettiği 248 belediyenin tamamına müfettiş yolladığını açıkladı.

Saygı ÖZTÜRK

Yayınlanma: 05:30 – 20 Haziran 2022 Güncellenme:

Belediyelerimiz YILMAYACAK!

Yerel Yönetimlerden Sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP’li belediyelerin haksız- hukuksuz soruşturmalara uğradığını öne sürerek “Hemen tüm belediyelerimizde müfettiş var. Ama ne yaparlarsa yapsınlar belediyelerimizi sindiremezler, yıldıramazlar” dedi.

Torun, konuyla ilgili şu bilgiyi verdi:

“Sanki büyük olay varmış gibi 50-100 polisle belediyelere baskın düzenleniyor. Amaç suç unsuru bulmak. Türkiye genelinde; 248 belediye ile hizmet veriyoruz. Ülke nüfusunun, yüzde 51.7’si CHP’li belediyelerin bulunduğu yerlerde yaşıyor. 3 yılda toplam 6 bin 100 projeyi hayata geçirdik, seçimlerden önce verilen vaatlerin gerçekleşme oranı yüzde 80’lere ulaştı.”

Seyit Torun, CHP’li belediyelerin bugüne kadar gerçekleştirdiği projeleri de şöyle sıraladı:

– KREŞ SAYISI: Belediyelerimiz 2019’da 166 olan kreş sayısını, şu an itibarıyla 306’ya yükseltti. Kreşlerin kapasitesi de 13 bin 573’ten, 25 bin 380’e çıkarak yüzde  87 oranında arttı.

– TOPLAM İSTİHDAM: Belediyelerimiz, yeni yatırımlarla, vatandaşlarımıza yeni iş imkânları da sundu. 248 belediyemizde, 2019’da ortalama 275 bin çalışan istihdam edilirken, bu sayı 3 yılın sonunda, 305 bine yükselerek, yüzde 11 oranında arttı.

– ÖĞRENCİ YURDU: 2019’da 25 olan öğrenci yurdu sayısı şu an itibarıyla 65’e yükseldi.
3 bin 66 olan yurt kapasitesi de 8 bin 216’ya yükselerek,  yüzde 168 oranında arttı.

– KADIN SIĞINMA EVİ: Kadın sığınma evlerinin kapasitesi, 387’den 554’e yükseltildi, kapasite yüzde  43 oranında arttı.

– KADIN İSTİHDAMI: Belediyelerimizdeki toplam kadın istihdamı 2019’dan bu yana; 51 bin 59’dan, 64 bin 989’a yükseldi. Yani yüzde 27,2 arttı. Yönetici kademesinde görev yapan kadın sayısı da 1.317’den 1.995’e yükselerek yüzde  51,4 oranında artış gösterdi.

– YENİ PARKLAR: Belediyelerimiz 3 yılda, 2 bin 852 yeni parkı hizmete açtı. Toplamda 20 milyon 575 bin metrekare, yani yaklaşık 2 bin 900 futbol sahası büyüklüğünde yeşil alan, şehirlerimize kazandırıldı.

– TARIM DESTEKLERİ: Belediyelerimiz, tarım ve hayvancılığa da önemli destekler verdi. Tohum, fide, gübre, zirai ilaç, aşılama, akaryakıt ve büyük/küçükbaş hayvan destekleri üreticilerimize ulaştırıldı. Tarım ve hayvancılık desteklerinin toplam tutarı, 6 milyar 200 milyon liraya ulaştı.

– SOSYAL YARDIMLAR: Belediyelerimiz göreve geldikten sonra 1 yıl geçmeden Covid-19 sürecini yaşadık. Ardından derin bir ekonomik krizle karşı karşıya kaldık. Bu süreçte belediyelerimize gelen yardım başvuruları bazı yerlerde 2, bazı yerlerde 3-4 kat artış gösterdi. 2019’dan bu yana belediyelerimiz, 4 milyon 800 bin haneye sosyal yardımda bulundu. Bu yardımların toplam tutarı 12 milyar 500 milyon liraya ulaştı.

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