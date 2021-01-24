Belediyelerin beli bükülüyor

Yazan:
Alaturka Online
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, “Belediyelere ‘borçlarınızı yapılandırın’ diye kanun çıkaran ama yapılandıran belediyelerin de gelirini kesen sorunlu bir zihniyetle karşı karşıyayız. Belediyelerimize hizmet yapmayın diyorlar” dedi.

Seyit Torun

ACİZCE CEZALANDIRIYOR

Torun yaptığı açıklamada şunları söyledi: ‘’İktidar beş maskeyi dağıtamazken belediye gelirlerini azaltmanın yolunu arıyor. Bu açıkça milletin takdirini kazanan belediyelerimizi acizce cezalandırmaya çalışmaktır, millete yapılacak büyük bir kötülüktür.”

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