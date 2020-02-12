Belediyenin 465 milyon lira borcu var, Başkan 600 bin TL’lik makam aracına biniyor

CHP’li Meclis Üyesi Selçuk Karadağ, “140 milyon lira borcu olan belediye şirketi, vergi ve sigorta prim ödemelerini yapamaz durumdayken, lüks araç alıyor. Yerli model kalmadı mı” diye sordu. Başkanı 600 bin liralık araca binen Keçiören Belediyesi’nin de 465 milyon lira borcu var. Daha önce kiralama yoluyla araç ihtiyacını gideren Belediye’nin, yeni dönemde sözleşmeyi yenilemeyip, satın alma yoluna başvurduğu bildirildi.

NAKİT ALINDI

Belediyenin toplam 465 milyon lira borcu bulunduğunu dile getiren CHP’li Karadağ, “Borcun 140 milyonluk kısmı belediye şirketinin borcu” dedi.

140 milyon lira borcu olan belediye şirketinin, vergi ve sigorta prim ödemelerini yapamaz durumda olduğunu hatırlatan Karadağ şöyle konuştu: “Lüks otomobilin makam aracı olarak kullanılması doğru değil. 595 bin TL’ye nakit parayla alınmış. Şirket alıyor ve belediyeye hibe ediyor. Bu araç şu anda belediye başkanımızın makam aracı olarak kullanılıyor. Uygun fiyata yerli bir model tercih edilebilirdi. ”

Keçiören Belediyesi’nin, 2014-2019 arası 5 yılda toplam 267 milyon 200 bin liralık gayrimenkulünü sattığını belirten Selçuk Karadağ, yapımı tartışmalara yol açan Cumhuriyet Kulesi’ne de yeni dönemde 50 milyon liralık kredi yetkisi alındığını açıkladı. Açılıp açılmayacağı tartışma yaratan kuleye geçen dönem de 30 milyon lira para ayrıldığı belirtildi.