Belediyeye kayyum atayıp 2 katı maaş vermişler

Afyonkarahisar’ın Gebeceler Kasabası’na, Belediye Başkanı Hüseyin Toğulluk ruhsatsız silah taşıma suçundan ceza alınca belediye başkanlığından alındı. Belediye meclis üyeleri yeni belediye başkanını seçmek için 3 kez toplansa da yeterli çoğunluk sağlanamadı.

MHP’Lİ MECLİS ÜYELERİ İSTİFA ETMİŞTİ

Yaşanan gelişmelerin ardından 3 MHP’li meclis üyesi, AKP’lilerin belediyeye kayyum atamak için baskı yaptığını ileri sürerek partilerinden istifa etmişti.

VALİ YARDIMCISI KAYYUM OLARAK ATANDI

AKP’li meclis üyelerinin yeterli çoğunluğu sağlayamadıkları için katılmadıkları Meclis toplantılarından da sonuç alınamadı. Bunun üzerine Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Ali Rıza Çalışır belediyeye kayyum olarak atandı.

KAYYUMA 30 BİN TL MAAŞ VERİLMİŞ

CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, Gebeceler kasabasına kayyum atanmasının istenmemesine rağmen kayyum olarak atanan Vali Yardımcısı Çalışır’a 30 bin TL maaş verildiğini öne sürdü.

“SİZİ TÜRKİYE’YE REZİL EDECEĞİM”

Kayyum Ali Rıza Çalışır’a belde belediye başkanlarının maaşının 2 katı maaş verildiğini söyleyen CHP’li Köksal şu ifadeleri kullandı:

* “Gebeceler Kasabamıza kayyum atamayın ısrarımıza rağmen atanan kayyum Vali Yardımcısının, belediye başkanlarından iki kat fazla maaş almasına göz yumanlara sesleniyorum, ‘2022 yılında Belde belediye başkanlarının maaşı 17 bin civarındaydı.

* Kayyuma (Vali yardımcılığı maaşı hariç) belde belediye başkanlarının neredeyse iki katı 30 bin lira maaş ödenmiş. Gebecelerli garip gurabanın hakkını size yedirmeyeceğim. Göz yumanlar sizi Türkiye’ye rezil edeceğim… Hiç merak etmeyin 14 Mayıs’tan sonra iktidarın milletvekili olarak bunun hesabını soracağım….”