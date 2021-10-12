Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Erkan Baş konuşmasında gazeteci Metin Cihan'ın Twitter hesabından yayınladığı TÜGVA'nın devlet kadrolarına yerleştirdiği isimlerin yer aldığını iddia ettiği listelere değindi. Erkan Baş "Yeni bir paralel devlet yapılanması ortaya çıktı" diyerek iktidarı sert sözlerle eleştirdi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #erkanbaş #tügva #metincihan #paraleldevlet #haber #türkiyeişçipartisi #siyaset #politika #cemaat #tbmm #meclistv #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online “Belgeler ortaya çıktı!” Şok iddia! Erkan Baş: Saray’ın keyfi kaçmalı!