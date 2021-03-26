Belgelerle kanıtlandı: Amazon ‘biz öyle bir şirket miyiz’ diye yalanlarken işçileri şişeye işemek zorunda bırakıyor

193.3 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin kişisi konumundaki Jeff Bezos’un sahibi olduğu Amazon’un yıllardır çalışanlarını tuvalete gitme hakkından mahrum etmesinin vardığı boyutlar, insanlığı şaşırtıyor.

Çalışanlar tuvalete dahi gitmelerine izin verilmediği için ihtiyaçlarını şişelere ve torbalara giderdiklerini sosyal medya paylaşımlarıyla duyururken, tuvalete gidilemediğinden de çalışanların ihtiyaç giderme şeklinden de haberdar olduğunu inkar eden Amazon’un yalan söylediği kanıtlandı.

The Intercept haber sitesine göre, ABD merkezli en büyük beş bilgi teknolojisi şirketinden biri ve dünyanın en büyük e-ticaret perakende şirketi Amazon, çalışanların küçük tuvaletlerini şişelere, büyük tuvaletlerini torbalara yapmak zorunda kaldığını başından beri biliyordu, ama bu durumda bir sorun görmedi.

Intercept’in ele geçirdiği belgelerden birinde, bir Amazon yöneticisi attığı e-postada çalışanları mesai sırasında tuvaletlerini yaptıkları için eleştiriyor:

“Bu akşam bir görevli, bir sürücü tarafından istasyona geri gönderilen bir Amazon torbasında insan dışkısı keşfetti. Bu, son 2 ayda torbaların içinde kakayla istasyona iade edildiği 3. olay. Sürücü yardımcılarının yoldayken acil durumlar yaşayabileceğini ve özellikle Kovid döneminde teslimat yaparken tuvalet bulmakta zorlandığını biliyoruz. Ne olursa olsun, sürücü yardımcıları istasyona içinde kaka olan torbaları geri getiremez.”

Bu e-postada yöneticinin teslimat çalışanlarının işedikleri şişe ve torbalarla ilgili uzun uzadıya şikayetleri de yer alıyor.

Intercept’e konuşan bir Amazon çalışanı, teslimat sürücülerinin tuvalet ihtiyaçlarını böyle gidermeye dolaylı yoldan mecbur bırakıldıklarını, yoksa teslim edilmemiş paket sayısının fazlalığı gerekçesiyle işten atılacaklarını söyledi.

Intercept’in belgeleri yayımlamasının bir gün öncesinde, Demokrat Partili ilerlemeci Senatör Bernie Sanders’ın Amazon çalışanlarıyla buluşup dertlerini dinleme açıklamasına şirket ilerlemeci bir işyeri oldukları tepkisini vermiş, bunun üzerine Demokrat Partili milletvekili Marc Pocan Amazon’u “İşçileri sendikaya üye olmamaları için baskı altına alıp su şişelerine işemek zorunda bırakırken, sadece saatte 15 dolar ücret ödemekle ilerlemeci işyeri olunmuyor” diye eleştirmişti.

Federal vergi ödemediği de bilinen Amazon’dan derhal şu yalanlama yanıtı gelmişti:

“Şişelere işeme şeyine gerçekten inanmıyorsunuz, değil mi? Bu doğru olsaydı, kimse bizim için çalışmazdı Gerçek, bizim dünya çapında 1 milyondan fazla güvenilir çalışanımız olduğudur, yaptıkları işten gurur duyan çalışanlarımızın ilk günden itibaren şahane maaşları ve sağlık hizmeti sigortaları vardır.”

Bu haftabaşında Vice haber sitesi, teslimat sürücülerine kişisel biyometrik verilerinin toplanmasına izin vermezlerse işten kovulma dayatması yapıldığını duyurmuştu.

Geçen yıl da şirketin koronavirüsten çalışanları korumak için gerekli önlemleri almadığı ortaya çıkmıştı. Çalışanlar, koruyucu ekipman eksikliğinden ve meslektaşları koronavirüse yakalandığında kendilerine bildirimde bulunulmamasından şikayetlerini dile getirmişti.