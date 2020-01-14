Bella’nın cesur tercihi

Geride bıraktığımız akşam yakın arkadaşı Fai Khadra ile dışarı çıkan Bella Hadid, gece için tercih ettiği kıyafetle beğeni topladı. Hadid, 90’ların tarzını yansıtan kıyafeti ile çektiği selfieleri hesabından paylaştı.
Dünyanın önde gelen modellerinden 23 yaşındaki Bella Hadid, ayna karşısındaki pozlarıyla beğeni kazandı.
Bella’nın vücudunu bir örümcek ağı gibi saran boncuklardan oluşan elbisesi takipçileri tarafından da beğenildi. Hadid’in vücudunu cömertçe sergilediği kıyafeti hayal gücüne çok az şey bırakan cinstendi.