Mustafa İslamoğlu, Onuncu Köy'de Çağlar Cilara'nın sorularını yanıtladı. Mustafa İslamoğlu, Türk ilâhiyatçı, şâir, yazar. Edebiyat, İslâm hukuku, İslâm tarihi, tefsir gibi alanlarda çalışmalar yapmakta ve bu konularda kitaplar yazmaktadır.
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Anasayfa Alaturka Online “Ben bu dini reddediyorum” – Mustafa İslamoğlu