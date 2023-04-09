“Ben de karadenizliyim. Biz onu çok destekledik ama hep bana hep bana demeyeceksin”
AnasayfaAlaturka Online“Ben de karadenizliyim. Biz onu çok destekledik ama hep bana hep bana...
“Ben de karadenizliyim. Biz onu çok destekledik ama hep bana hep bana demeyeceksin”
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