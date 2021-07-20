Ben & Jerry’s Yahudi yerleşimlerinde dondurma satmayı bitirme kararı aldı: Netanyahu ABD’li markayı boykot çağrısı yaptı

İsrail’in Filistin’e yönelik ‘apartheid’ diye eleştirilen politikalarına karşı tavır alınması çağrıları, beklenmedik bir yerden karşılık buldu. İsrail’de en sevilen dondurma markalarının başında gelen ABD’li Ben & Jerry’s, İsrail’in işgal edip Yahudi yerleşimleriyle donattığı Filistin topraklarında dondurma satmayacağını duyurdu.

Merkezi ABD’nin Vermont eyaletine bağlı South Burlington kentinde bulunan Ben&Jerry’s dondurma şirketinin yazılı açıklamasında, işgal altındaki Filistin topraklarında satış yapmanın kendi değerleriyle uyuşmadığı ve Ben&Jerry’s sevenlerle ortakların bu yöndeki endişelerine kulak verdikleri belirtildi. İşgal altındaki Filistin topraklarındaki distribütörlerinin 2022 sonunda, yani 1.5 yıl sonra dolacak satış ruhsatlarını yenilemeyeceğini söyleyen Ben&Jerry’s, diğer yandan farklı bir düzenlemeye giderek İsrail’de kalmaya devam edeceğini vurguladı.

İsrail’de de fabrikası bulunan ABD’li dondurma şirketinin ‘İşgal Edilen Filistin Bolgesi’ diye adlandırdığı Bati Şeria’daki Yahudi yerleşimlerinde dondurma satışını durdurma kararına ilk tepki yeni İsrail Başbakanı Naftali Bennett’tan geldi.

“Başka çok dondurma var, ama bir tane İsrail devleti var” diyen Başbakan Bennett şöyle devam etti:

“Ben&Jerry’s kendisini İsrail karşıtı bir dondurma olarak markalaştırmaya karar verdi. Bunun ahlaken yanlış karar olduğu kadar iş dünyası bakımından da hata olacağına inanıyorum. Terör adalarıyla çevrili bir demokrasi olan İsrail’i boykot etmek, tam bir yoldan çıkmayı yansıtıyor. İşe yaramayan ve yaramayacak olan İsrail’e yönelik boykotla tüm gücümüzle savaşacağız.”

İsrail’de 2 yıl içinde 4. kez yapılan marttaki erken seçimin ardından haziran ortasında 12 yıldır oturduğu başbakanlık koltuğunu kaybeden, ama iktidarın peşini bırakmayacağına dair her türlü sinyali veren Benyamin Netanyahu ise daha ileri giderek ABD’li dondurma şirketinin boykot edilmesi çağrısı yaptı.

İsrail’in en uzun süre başbakanlık yapmış siyasetçisi, “Artık biz İsrailliler hangi dondurmayı almayacağımızı biliyoruz” diyerek İsrail yurttaşlarını Ben&Jerry’s tüketmemeye çağırdı.

ABD’li dondurma şirketinin İsrail’deki uzantısı da kararı kınayarak, markanın bağlı olduğu dev şirket Unilever’in emsali olmayan bir eylemde bulunmasını eleştirdi. “Dondurma siyasetin parçası değildir” denilen açıklamada, İsrail hükümeti ile İsrailli tüketicilere “İsrail’in boykot edilmesine izin vermeyin” çağrısı yapıldı.

Bunun üzerine açıklama yapan Unilever, ‘İsrail-Filistin ihtilafının çok karmaşık ve hassas bir durum olduğunu, ancak İsrail’deki varlığını devam ettirmeye kesinkes kararlı olduğunu’ söyledi. Bununla birlikte Ben & Jerry’s ile yaptığı satın alma anlaşmasının parçası olarak, ‘her zaman markanın ve bağımsız yönetim kurulunun sosyal misyonu hakkında karar alma hakkını tanıdığını’ belirtti.