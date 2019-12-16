“Ben neden tecavüze uğramıyorum da sen uğruyorsun?” diyen savcıyı şikayet ettiler

Ankara’da veteriner hekim Ç.B., kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ettiği emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Bilgili hakkında şikayetçi oldu. Bilgili hakkında ‘nitelikli cinsel saldırı’, ‘cebir ve tehdit ile hürriyeti yoksun kılma’, ‘tehdit’ ve ‘hakaret’ suçlarından dava açıldı.

Ç.B. davanın ilk duruşmasında şunları söyledi: İfade verirken o kadar zorlandım ki.. Polis memurları psikolojik şiddet uyguladı. Sanığı savundular, beni dinlemediler bile. Eksiklikleri hatırladıkça savcılığa başvurdum. Savcı hanım ‘Ben burada oturuyorum. Ben de kadınım sen de kadınsın. Ben neden tecavüze uğramıyorum da sen uğruyorsun? Görüntülerde de sen Hasan Bilgili’nin koluna girmiş gibisin’ dedi.

Veteriner hekimin bu iddiası üzerine yaklaşık 30 kadın avukat, bugün İzmir’deki Bayraklı Adliyesi önünde bir araya geldi. Özgürlükçü Hukukçular Derneği üyesi avukatlar, savcıyı, Hakimler Savcılar Kurulu’na şikayet etti.

Grup adına açıklama yapan Leyla Çelik, aynı savcının, tutuklu sanık hakkında 22 Mayıs 2019 günü re’sen tahliye kararı verdiğini belirterek, “Biz kadın hukukçular için bir cumhuriyet savcısının yasadan kaynaklanan görevlerini hiçe sayarak mağduru bu denli aşağılayan bir tutum içerisine girmiş olması, kabul edilebilir değil” dedi. (DHA)

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