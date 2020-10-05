Ben olsam utanırım

Gazetelerin spor sayfaları maçların skorunu, dört büyüklere göre yazar. Örneğin Galatasaray kaybeder, “Kasımpaşa kazandı” yazılmaz. Ancak iş öyle hale geldi ki milyonlara hitap eden kulüplerimizin maçları artık keyif vermiyor. Gündüz Beşiktaş kaybeder de Galatasaray aşağı kalır mı? Kimse kusura bakmasın. Bakın biz gazeteciler her zaman doğruyu yazarız. Bizi susturmak için kazanmalısınız. Çünkü milyonlar sizin galibiyetlerinizi ve iyi futbolunuzu izlemek ister.

Halkın vicdanı olacaksak Kasımpaşa karşısında Galatasaray’ın hatalı bir kadro ile sahaya çıktığını söyleyebilirim. Rangers maçının hüzünlü öyküsünde Belhanda-Feghouli ikilisi rol almıştı. Sanırım Fatih Hoca bir şans daha tanımak istemiş, bunların yanına zaten ağır oynayan Arda’yı da eklemiş. Mehmet Altıparmak da iyi biliyor onların ağır oynadığını ayrıca oyuncularına Galatasaray’ı da iyi ezberletmiş. Golü atan Yusuf’un da geçen sezon forma giymesine rağmen transferinden vazgeçildiğini unutmayalım. Golü atınca nasıl sevindiğini hep beraber izledik!

İkinci yarıya Babel, Emre Kılınç ve Falcao kurtarıcı olarak girdi ama Galatasaray’ın sorunu pozisyon bulamamak değil, gol atamamaktı. Diagne birkaç kez pozisyona girmesine rağmen yine saç-baş yoldurdu. Falcao sahada dolandı, durdu. Tek forvetli sistemde gol atamadı, çift forvetle de…

Kasımpaşa’yı tebrik etmek gerekiyor. Galatasaray’a karşı nasıl oynamaları gerekiyorsa öyle oynadılar. Defansın arkasına attıkları her top gol pozisyonu oldu. İlk yarı Fatih dünyaları çıkardı ama Yusuf’un golüne kaleye iki kaleci koysanız çıkaramazdı.

Ben futbolcu olsam, teknik direktörüm maç bitmeden soyunma odasına gitse utancımdan yerin dibine girerdim. Bunun pandemi ya da maddi sıkıntılarla alakası yok. Tamamen karakter ile alakalı olduğunu söyleyebilirim.