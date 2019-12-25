Bengü, ölen korumasının ailesine 400 bin TL tazminat ödeyecek 

Ünlü şarkıcı Bengü, bundan 6 yıl önce Ankara’daki konserinden minibüsle dönerken kaza geçirmiş, kazada Bengü’ün koruması Ümit Özer hayatını kaybetmişti. Özer’in ailesi Bengü’nün oğullarını sigortasız çalıştırdığını, kazanın trafik kazası değil, iş kazası olduğunu belirterek dava açmıştı. Bilirkişi de hazırladığı raporda Bengü’nün işveren sıfatıyla gerekli önlemi almadığını öne sürerek yüzde 25 kusurlu olduğunu belirtmişti. Bengü’nün Özer’in ailesine 400 bin TL tazminat ödemesine karar verildi.

Ünlü şarkıcı Bengü Erden 10 Haziran 2012’de Ankara Konseri’nin ardından İstanbul’a şoförünün kullandığı özel aracıyla dönerken, sabaha karşı TEM otoyolu Çamlıca Gişeleri’nde kaza yaptı. Kazada şarkıcı Bengü Erden yaralanırken, koruması Ümit Özer (34) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından Erden’in şoförü Salih Talat Yağlıcı’ya taksirle ölüme neden olmak suçundan ise 2 buçuk yıl hapis cezası verildi.

TRAFİK DEĞİL İŞ KAZASI

Kazanın ardından Ümit Özer’in ailesi avukatlanı Hilmi Öztürk aracılığıyla Bengü Erden’e İstanbul 18 İş Mahkemesi’nde maddi ve manevi tazminat davası açtı. Özer Ailesi’nin avukatı Hilmi Öztürk mahkemeye sunduğu dilekçede, ünlü sanatçının Ümit Özer’i sigortasız olarak çalıştırdığını, yaşanan trafik kazasının iş kazası kapsamında olduğunu belirtti. İşveren konumundaki Bengü Erden’in Ankara’dan konser dönüşü sabaha karşı çıkılıp aracı kullanan şoförün dikkatsizliğinden meydana gelen kazadaki kusurundan mes’ul olduğu iddia edildi.

SİGORTASIZ KAYIT DIŞI ÇALIŞTIRDI



Bengü Erden’in yanında koruma olarak çalıştırdığı Ümit Özer’in kayıt dışı olarak çalıştırdığının ileri sürüldüğü dilekçede sigortalı olma şartının işveren tarafından kuruma bildirilme şartına bağlı olmadığının altı çizildi. Dilekçede bir otelde konakladıktan ve şoför dinlendikten sonra sabah saatlerinde yola çıkılması gerekirken Bengü Erden’in bir kısım iş güvenliği tedbirlerini almayı ihmal ettiği iddia edildi. Ümit Özer’in Bengü Erden ile birlikte yurtiçi ve yurtdışı konserlerine gittiğinin belirtildiği dilekçede Ümit Özer’in anne baba ve iki kardeşi için Bengü Erden, şoför Salih Talat Yağlıcı ve sigorta şirketinden maddi ve manevi tazminat istendi.

BİLİRKİŞİ HEYETİ: “BENGÜ YÜZDE 25 KUSURLU”

Davada bilirkişi heyeti, kazanın meydana gelmesinde Bengü Erden’in yoğun bir çalışma temposundan sonra şoförünü yola çıkarmaması gerektiği halde yola çıktıklarını belirtti. Şoförün yeterli dinlendirdiğine dair tanıklar dışında başka bir delil bulunmadığını belirten bilirkişi heyeti, şoförün 7-8 saat bile dinlendirildiği var sayılsa bile uyku durumu, dinlenme durumu, gecenin karanlık olması, sabaha doğru yorgunluğu ve uykusuzluğun artacak olmasını Bengü’nün öngörmesi gerektiğini belirtti. Bilirkişi heyeti, “Bu durumda istihdam eden sıfatı ile Bengü’nün kazanın meydana gelmesinde yüzde 25 kusurlu olduğu kanaatindeyiz” dedi

6 YIL SONRA KARAR ÇIKTI

İstanbul 18 İş Mahkemesi’nde dün görülen davaya Özer Ailesi’nin avukat Hilmi Öztürk ve Bengü’nün avukatı katıldı. Davanın tamamlandığını belirten mahkeme şoför Salih Talat Yağlıcı, Bengü Erden ve sigorta şirketinin, ölen koruma Ümit Özer’in anne Rezen ve baba Ahmet Özer’e toplam 150 bin TL maddi tazminat, anne-baba ve iki kardeşine de 250 bin TL manevi tazminat ödenmesine hükmetti. Mahkeme davalıların toplam 400 bin TL tazminatı kaza tarihinden itibaren faiziyle ödemesine hükmetti.