Bengü’nün ara öğün arası

Annelik duygusunu tattıktan sonra sosyal medya paylaşımları çok daha renklenen ve bu duygunun onu nasıl değiştirdiğini gösteren Bengü, şimdilerde yeni bir proje üzerinde çalışıyor. Kayıtlar için stüdyoya giren Bengü, yoğun iş temposuna rağmen kızı Zeynep’le vakit geçirmekten ve onunla her an birlikte olmaktan geri durmuyor.

Başarılı isim sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda kızı Zeynep’e yemek yedirmek için ayrıldığı stüdyoya işini bitirdikten sonra döneceğini söyledi.