Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, AKP ve MHP 'li meclis üyelerinin Bolu Belediyesinin düzenlediği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına katılmadığını söyledi, mecliste tartışma çıktı. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #bolubelediyesi #tartışma #tanjuözcan #29ekim #cumhuriyetbayramı #29ekimbolu #bolubelediyebaşkanı
Anasayfa Alaturka Online “Beni mi döveceksin!” Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan çileden çıktı!