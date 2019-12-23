Benim Adım Melek 14. bölüm fragmanı: Ömer’in annesinden Defne’yi yıkan sözler

Benim Adım Melek 14. bölüm fragmanı TRT 1 ekranlarında yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında; Halil, Meryem’e evlilik için olumlu yanıt veriyor. Defne’yi arayan Ömer’in annesi ondan artık oğlu ile görüşmemesini istiyor. İşte Benim Adım Melek yeni bölüm fragmanı…

Benim Adım Melek dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin son bölümünde ise; Melek ve Halil’i koruduğu kadar, Cumali ve Seyitali’nin de dostluğunu gözeten Hafız, işittiği sözlerin altında kalınca, kalbi bu acıya dayanacak mıdır?

BENİM ADIM MELEK YENİ BÖLÜM FRAGMANI



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BENİM ADIM MELEK SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR?

Olan bitene dur diyemeyen Seyitali, öfkesine yenilip senelerin düzenini kökünden sarsmayı göze alır. Cumali ise Melek ve Halil’in yeniden bir araya gelmesine engel olmak için verdiği kararla herkesi şok eder.

Şirhanlar ve Karadağlar arasındaki gerginlik gün be gün artarken, Ömer ve Defne aşkın her şeyin üstesinden geleceğine inanmayı seçerler.

Halil babasının kendisini hiçe sayarak verdiği kararı duyunca ne yapacak? Melek konakta ve handa yaşananlara sebep olduğu için evden ayrılmaya karar verir… Bunu duyan Seyitali Melek’in konaktan gitmesine izin verecek midir?