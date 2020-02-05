Benim Adım Melek 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Benim Adım Melek 19. son bölüm izle

Benim Adım Melek dizisinin 19. bölümü bu akşam ekranlara geldi. Dizinin son bölümünde;Cumali, haklı çıkmanın verdiği üstünlükle önce Seyitali’ye ardından da Halil’e yüklenir. Seyitali, nereye gittiği bilmez bir halde çeker gider. Alpay, Seyitali’nin karşısına çıkar ve anlaşmayı bozduğunu söyleyerek dilekçeyi yırtar. İşte Benim Adım Melek 20. yeni bölüm fragmanı ve dizinin son bölüm izleme sayfası.

TRT 1 ekranlarının beğenilen dizileri arasında yer alan Benim Adım Melek bu akşam 19. bölümüyle takipçilerinin karşısına çıktı. Benim Adım Melek son bölümünde; Cumali, Karadağ konağına gider ve Seyitali’yle konuşur. Daha sonra beraberce konaktan çıkarak hana giderler. Defne, babasının çevirdiği oyunlardan bir haber, annesinin yüreğini acıtmaya devam eder. Sessizliğini bozan Zümrüt, Cumali’nin inadını kırmayı başaracak mı? İşte Benim Adım Melek 20. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme ekranı.

BENİM ADIM MELEK 20. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

“Başımızı toprağa gömüp, öylece duracak mıyız?” 20.Bölüm Fragmanımız Sizlerle #BenimAdımMelek heyecan dolu yeni bölümüyle 12 Şubat Çarşamba 20.00’de #TRT1‘de sizlerle olacak @trt1 @usyapimstudyo pic.twitter.com/U7lseVWJ6E — Benim Adım Melek (@AdimMelekTRT) February 5, 2020

BENİM ADIM MELEK SON BÖLÜM FRAGMANI

BENİM ADIM MELEK 19. BÖLÜM İZLE

BENİM ADIM MELEK 19. BÖLÜM ÖZETİ

Seyitali’yle Cumali’yi karşılarında bulan Melek ve Halil, bu yanlış anlaşılmayı düzeltebilecek mi?

Cumali, haklı çıkmanın verdiği üstünlükle önce Seyitali’ye ardından da Halil’e yüklenir. Seyitali, nereye gittiği bilmez bir halde çeker gider. Alpay, Seyitali’nin karşısına çıkar ve anlaşmayı bozduğunu söyleyerek dilekçeyi yırtar.

Mithat’ın Seyran’la olan ilişkisi adım adım derinleşirken, Kadriye elinde tuttuğu saatli bombayı patlatmak için doğru zamanı kollamaktadır. Cumali, Karadağ konağına gider ve Seyitali’yle konuşur. Daha sonra beraberce konaktan çıkarak hana giderler. Defne, babasının çevirdiği oyunlardan bir haber, annesinin yüreğini acıtmaya devam eder.

Sessizliğini bozan Zümrüt, Cumali’nin inadını kırmayı başaracak mı? Cumali, uzattığı yardım eline karşılık nasıl bir şart koşacak? Karşısına çıkan bütün fırsatları kendi lehine çevirmeye çalışan Alpay’ın yeni planı nelere sebep olacak?