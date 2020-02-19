Benim Adım Melek 22. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! (Benim Adım Melek 21. son bölüm izle)

Benim Adım Melek dizisi bu akşam 21. bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin son bölümünde; Adnan’ın öfkesinin körüklediği ateş, çevresini de yakmaya başlamıştır. Artık her an Defne’yi takip edecektir. El birliğiyle gereken yapılmış, Seyitali ve Cumali uzattıkları yardım elinin üzerinden şartlarını geri çekmiştir. İşte Benim Adım Melek 22. bölüm fragmanı ve son bölüm izleme ekranı.

TRT 1 ekranlarında her çarşamba akşamı yayınlanan Benim Adım Melek dizisi bu akşam 21. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Sevilen dizinin son bölümünde; El birliğiyle gereken yapılmış, Seyitali ve Cumali uzattıkları yardım elinin üzerinden şartlarını geri çekmiştir. Hafız’ın mirası artık güvenilir ellerdedir. Kenan’ın öfkesiyle karşı karşıya kalan Alpay, kurnazlığını konuşturup bu durumdan da paçasını kurtarmanın bir yolunu bulabilecek midir? İşte Benim Adım Melek 22. yeni bölüm fragmanı ve 21. son bölüm izleme ekranı.

BENİM ADIM MELEK 22. YENİ BÖLÜM YAYINLANDI

“Yüzünü bile göremeyeceksin bundan sonra Defne’nin!” 22.Bölüm Fragmanımız Sizlerle #BenimAdımMelek heyecan dolu yeni bölümüyle 26 Şubat Çarşamba 20.00’de #TRT1‘de sizlerle @trt1 @usyapimstudyo pic.twitter.com/ntBgzbULp8 — Benim Adım Melek (@AdimMelekTRT) February 19, 2020

BENİM ADIM MELEK SON BÖLÜM FRAGMANI

BENİM ADIM MELEK 21. BÖLÜM İZLE

BENİM ADIM MELEK 21. BÖLÜM ÖZET

Defne ve Ömer hasretle birbirlerine kavuşmuşken üzerlerine düşen gölgenin sahibi neler planlamaktadır? Adnan’ın öfkesinin körüklediği ateş, çevresini de yakmaya başlamıştır. Artık her an Defne’yi takip edecektir. El birliğiyle gereken yapılmış, Seyitali ve Cumali uzattıkları yardım elinin üzerinden şartlarını geri çekmiştir. Hafız’ın mirası artık güvenilir ellerdedir. Kenan’ın öfkesiyle karşı karşıya kalan Alpay, kurnazlığını konuşturup bu durumdan da paçasını kurtarmanın bir yolunu bulabilecek midir? Her şey yoluna girmeye başlamışken, huzurlu gülümsemelerin üzerine kara bulutlar gönderip herkesin yüreğini parça parça eden kim olacak?