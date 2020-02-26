Benim Adım Melek 23. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! (Benim Adım Melek 22. son bölüm izle)

Benim Adım Melek dizisi bu akşam 22. bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin son bölümünde; Kerem’in babasından nefret etmek için bir nedeni daha olur ve sonunda gözünü karartır. Melek, Kerem’in öfkesine dertlenirken gelmekte olan acıdan habersiz oğlunun arkasından bakakalır. İşte Benim Adım Melek 23. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme sayfası.

TRT1 ekranlarında her çarşamba izleyicisiyle buluşan Benim Adım Melek dizisinin 22. bölümü bu akşam yayınlandı. Sevilen dizinin son bölümünde; Kerem’in babasından nefret etmek için bir nedeni daha olur ve sonunda gözünü karartır. Melek, Kerem’in öfkesine dertlenirken gelmekte olan acıdan habersiz oğlunun arkasından bakakalır. İşte Benim Adm Melek 23. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme ekranı.

BENİM ADIM MELEK 23. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

“Ben bir evladımı toprağa verdim…

Canımın canını da torunumu da alırsan Mevlam, ne edeceğim ben?” 23.Bölüm Fragmanı Sizlerle #BenimAdımMelek yeni bölümüyle Çarşamba 20.00’de #TRT1‘de sizlerle @trt1 @usyapimstudyo pic.twitter.com/jPJNYKBya2 — Benim Adım Melek (@AdimMelekTRT) February 26, 2020

BENİM ADIM MELEK SON BÖLÜM FRAGMANI

BENİM ADIM MELEK 22. SON BÖLÜM İZLE

BENİM ADIM MELEK 22. BÖLÜM ÖZETİ

Defne’yi kaçırarak aşkına sahip olacağını sanan Adnan’ın bundan sonraki adımı ne olacak? Kerem’in babasından nefret etmek için bir nedeni daha olur ve sonunda gözünü karartır. Melek, Kerem’in öfkesine dertlenirken gelmekte olan acıdan habersiz oğlunun arkasından bakakalır.

Defne’yi bir kez kaybetmenin köşesinden dönen Ömer, bir daha böyle bir şey olmasına izin vermeyecektir. Melek, yüreği ağzında kızından gelecek haberi beklerken locada işler karışır ve Cumali, Melek’e yüklenir. Gelen telefondaki çığlıkla Melek’in çığlığı birbirine karışır.