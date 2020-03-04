Benim Adım Melek 24. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! (Benim Adım Melek 23. son bölüm izle)

Benim Adım Melek dizisi bu akşam 23. bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin son bölümünde; Zümrüt, deliye dönmüş halde neler olduğunu anlamaya çalışırken Cumali, yine Melek’i suçlamaya devam eder. Defne ve Ömer, kazadan kurtulabilecekler mi? İşte Benim Adım Melek 24. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme ekranı.

TRT 1’de her çarşamba akşamı izleyicisiyle buluşan Benim Adım Melek dizisi bu akşam 23. bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin son bölümünde; Halil, herkesi susturmak isterken Melek’in ana yüreği daha fazla dayanamaz ve bulunduğu ortamdan nereye gideceğini bilemez bir halde çıkar gider.Bu olay Alpay’ın babalığını açığa çıkarmıştır. İşte Benim Adım Melek 24. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme sayfası.

BENİM ADIM MELEK 24. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

BENİM ADIM MELEK SON BÖLÜM FRAGMANI

BENİM ADIM MELEK 23. SON BÖLÜM İZLE

BENİM ADIM MELEK 23. BÖLÜM ÖZETİ

Defne ve Ömer, kazadan kurtulabilecekler mi? Kaza alanında her şeye tanık olan kişi ne yapmayı planlıyor?

Zümrüt, deliye dönmüş halde neler olduğunu anlamaya çalışırken Cumali, yine Melek’i suçlamaya devam eder. Halil, herkesi susturmak isterken Melek’in ana yüreği daha fazla dayanamaz ve bulunduğu ortamdan nereye gideceğini bilemez bir halde çıkar gider.

Bu olay Alpay’ın babalığını açığa çıkarmıştır. Adnan için hazırlanan plan ise çoktan işlemeye başlamıştır ya da Kenan öyle zannediyordur. Hastanedeki tedirgin bekleyiş devam ederken yoğun bakımdan gelen kalp cihazının sesi kimleri gözyaşlarına boğacaktır?