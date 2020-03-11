Benim Adım Melek 25. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! (Benim Adım Melek 24. son bölüm izle)

Benim Adım Melek dizisinin 24. bölümü bu akşam ekranlara geldi. Dizinin son bölümünde; Melek, Defne’ye mi, Ömer’e mi yoksa yaklaşmakta olan mahkemeye mi dertlensin bilememekteyken en yakınım dediğinin sözleri onu derin düşüncelere şevk eder. İşte Benim Adım Melek 25. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme linki…

TRT 1 ekranlarında her çarşamba akşamı yayınlanan Benim Adım Melek dizisi bu hafta 24. bölümüyle takipçilerinin karşısına çıktı. Benim Adım Melek’in son bölümünde;Zümrüt, gönül sızısını dökercesine Defne’ye isyan eder. Melek, evladını kanatlarının altına alırken Defne perişandır. Kenan, Adnan’ın izine ulaşabilmek için çabalar. İşte Benim Adım Melek 25. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme sayfası.

BENİM ADIM MELEK 25. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

“Yüzümü nereye çevirsem; hep bir kış, hep bir kar, hep bir fırtına…

Ne vakit ses çıkaracak olsam, hepimiz çığ altında kalıyoruz…” 25.Bölüm Fragmanı Sizlerle #BenimAdımMelek yeni bölümüyle 18 Mart Çarşamba günü saat 20.00’de #TRT1‘de @trt1 @usyapimstudyo pic.twitter.com/Fy0gtceTDa — Benim Adım Melek (@AdimMelekTRT) March 11, 2020

BENİM ADIM MELEK SON BÖLÜM FRAGMANI

BENİM ADIM MELEK 24. SON BÖLÜM İZLE

BENİM ADIM MELEK 24. BÖLÜM ÖZETİ

Artık herkesin acısı birdir. Tüm yürekler Ömer için dua etmektedir. Melek, Defne’ye mi, Ömer’e mi yoksa yaklaşmakta olan mahkemeye mi dertlensin bilememekteyken en yakınım dediğinin sözleri onu derin düşüncelere şevk eder.

Zümrüt, gönül sızısını dökercesine Defne’ye isyan eder. Melek, evladını kanatlarının altına alırken Defne perişandır.

Kenan, Adnan’ın izine ulaşabilmek için çabalar. Her zamanki hinliğiyle Kenan’ın karşısına geçen Funda’nın teklifi ne olacak? Defne, babasının yanına gidip ondan neden ve nasıl bir yardım isteyecek? Tüm bu soruların cevabı Benim Adım Melek’te!