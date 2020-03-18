Benim Adım Melek 26. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! (Benim Adım Melek 25. son bölüm izle)

Benim Adım Melek dizisinin 25. bölümü bu akşam ekranlara geldi. Dizinin son bölümünde; Melek, sağlık raporunu hakime vermiştir. Bu durumda Seyitali’nin velayetini alabilecek midir? Melek ve çocuklar, velayet işini halledip bir an önce Antep’ten gitmek istemektedir.Erdal, Mithat’ı takip edip Seyran’ın yeni evini öğrenir. İşte Benim Adım Melek 26. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme sayfası.

TRT 1 ekranlarında her çarşamba akşamı yayınlanan Benim Adım Melek dizisinin 25. bölümü bu akşam izleyicisiyle buluştu. Dizinin bu haftaki son bölümünde; Kerem, Adanaspor’da oynamamakta kararlıdır, onun tekrar Antep spor da oynayabilmesi için Seyitali gidip hocasıyla konuşur. Ancak önce Alpay’ın sözleşmeyi geçersiz kılabilmek için transfer parasını geri ödemesi gerekmektedir. İşte Benim Adım Melek 26. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme sayfası.

BENİM ADIM MELEK 26. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

“Sevmek ne garip şey…

İnsanı üzmekten başka bir şey yapmıyor…” 26.Bölüm Fragmanımız Sizlerle #BenimAdımMelek yeni bölümüyle 25 Mart Çarşamba 20.00’de #TRT1‘de sizlerle olacak @trt1 @usyapimstudyo pic.twitter.com/D6eOInp8fv — Benim Adım Melek (@AdimMelekTRT) March 18, 2020

BENİM ADIM MELEK SON BÖLÜM FRAGMANI

BENİM ADIM MELEK 25. SON BÖLÜM İZLE

BENİM ADIM MELEK 25. BÖLÜM ÖZETİ

Defne’nin dava öncesi babasıyla yaptığı konuşma işe yaracak mı?

Melek, sağlık raporunu hakime vermiştir. Bu durumda Seyitali’nin velayetini alabilecek midir? Melek ve çocuklar, velayet işini halledip bir an önce Antep’ten gitmek istemektedir. Erdal, Mithat’ı takip edip Seyran’ın yeni evini öğrenir. Seyran eski kocasından kurtulmayı başarabilecek mi? Kerem, Adanaspor’da oynamamakta kararlıdır, onun tekrar Antep spor da oynayabilmesi için Seyitali gidip hocasıyla konuşur. Ancak önce Alpay’ın sözleşmeyi geçersiz kılabilmek için transfer parasını geri ödemesi gerekmektedir. Öte yandan Kerem taşınacakları için dedesinden ona Adana’da bir iş ayarlamasını ister. Adnan tekrar ortaya çıkar ve Defne’ye mesaj atmaya başlar. Ömer ise hastanede, bu durum karşısında çaresizdir. Polise sirayet eden Adnan meselesi karşısında Defne’yi neler beklemektedir?