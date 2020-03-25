Benim Adım Melek 27. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? (Benim Adım Melek 26. son bölüm izle)

Benim Adım Melek dizisinin 26. bölümü bu akşam ekranlara geldi. Dizinin son bölümünde; Melek, telsizden duyduğu silah sesiyle şoke haldedir. Defne’nin operasyona dahil olduğunu öğrenen Ömer, Hastane odasında perişan durumdadır. Peki Benim Adım Melek 27. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte son bölüm izleme sayfası…

TRT 1 ekranlarında her çarşamba akşamı yayınlanan Benim Adım Melek dizisinin 26. bölümü bu akşam izleyicisiyle buluştu. Dizinin bu haftaki son bölümünde; Mahmut, Kadriye’ye jest yapmak için kuyumcuya gittiğinde Mithat’ın yüzük aldığını öğrenir ve soluğu Zeynel’in yanında alır. Zeynel ise en yakın arkadaşını satmaz. İşte Benim Adım Melek 27. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme sayfası.

BENİM ADIM MELEK YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Benim Adım Melek yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin 27. bölüm fragmanı yayınlandığı andan itibaren aşağıdaki linten izleyebilirsiniz.

BENİM ADIM MELEK FRAGMAN

BENİM ADIM MELEK SON BÖLÜM

BENİM ADIM MELEK SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Melek, telsizden duyduğu silah sesiyle şoke haldedir… Defne’nin operasyona dahil olduğunu öğrenen Ömer, Hastane odasında perişan durumdadır… Mithat, evlilik hayalleriyle hazırlık yaparken, Seyran’ın başındaki Erdal belasından habersizdir. Mahmut, Kadriye’ye jest yapmak için kuyumcuya gittiğinde Mithat’ın yüzük aldığını öğrenir ve soluğu Zeynel’in yanında alır. Zeynel ise en yakın arkadaşını satmaz. Seyitali, Kerem için Nurullah’la konuşur. Nurullah Kerem’i çağırır. Kerem sözleşmeye imza atacak mı? Melekler Adana’ya taşınacak mı? Oğlunu kaybeden Kenan için artık durum değişmiştir. Vakit, kötü planlarını devreye sokma vaktidir. Bunu yaparken dostu Alpay da yanında olacaktır. Aynı çocukluklarındaki gibi…