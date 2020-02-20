Bennu Yıldırımlar paylaştı, Hande Ataizi eleştiri aldı

Kimi ünlü isimler TBT paylaşımlarında takipçilerini birkaç hafta öncesine götürmeyi tercih ederken Bennu Yıldırımlar gibi oyuncular da takipçilerini yıllar öncesine üniversite yıllarına götürüyor.

Kadrosunda yer aldığı Yaprak Dökümü ile çok büyük bir kitle tarafından tanınan Bennu Yıldırımlar gerek oyunculuğu ve gerek görüntüsüyle yıllara meydan okuyan bir isim. Sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanan başarılı oyuncu TBT gününü boş geçmedi ve takipçilerini üniversite yıllarına götürdü.

Sınıf arkadaşları Hande Ataizi ve Fikret Kuşkan ile aynı karede göründüğü fotoğrafı: “İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı yılları, kantinin önünde oturmuşuz… Kadıköy” notuyla paylaşan Yıldırımlar bu karesiyle çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Yıldırımlar’ın bu karesine gelen yorumlar arasında belki de en dikkat çekeni: “Hiç değişmemişsiniz, Hande Ataizi resmen evrim geçirmiş” oldu.