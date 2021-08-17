Bensu’nun katili hakim karşısına çıktı! Kan donduran ifade

Muğla’nın Milas ilçesinde 12 Mart 2021 günü av tüfeği ile vurularak öldürülen 23 yaşındaki Bensu Narlı’nın cinayet şüphelisi Serhat Kantaş, hakim karşısına çıktı. Cinayeti kıskançlık nedeniyle işlediğini öne süren Kantaş’ın ifadesi kan dondurdu.

YAŞAR ANTER

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Aydınlıkevler Mahallesi’nde 12 mart 2021 tarihinde meydana gelen olayda Bensu Narlı’nın yaşadığı eve gelerek kapıyı açmasının ardından elindeki av tüfeği ile ateş ederek öldüren 25 yaşındaki Serhat Kantaş ve ona yardım ve yataklık ettiği iddia edilen E.D.’nin ilk duruşması bugün Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşmaya tutuklu sanıklar Serhat Kantaş ile E.D., Bensu Narlı’nın ailesi, taraf avukatları, Muğla Barosu Kadın Hakları Komisyonu ve Bodrum Kadın Dayanışma Derneği üyeleri katıldı.

TÜFEĞİ SAKLAYIP SU İSTEMİŞ ARDINDAN ÖLDÜRMÜŞ

Mahkemede olay gününü anlatan Kantaş, Bensu’nun kapıyı açmasının ardından tüfeği sakladığını ve kendisinden bir bardak su getirmesini söylediğini belirterek “Bensu’yu ağabeyi aracılığıyla tanıdım. Ağabeyi arkadaşımdı. Bensu benimle değil de başkaları ile birlikte arkadaşlık yapıca, isteklerime de yanıt vermeyince çok sinirlendim, kıskandım, kendimi kaybettim, eve gittiğimde tüfeği sakladım Bensu karşıma çıkınca tüfeği ateşledim, göğsünden yaralandı. Amacım kesinlikle öldürmek değildi” dedi

Serhat Kantaş ayrıca, Bensu’yu tasarlayarak öldürmediğini iddia etti, arkadaşı E.D. ise üzerine atılı suçlamaları reddetti. Şu an cezaevinde olan başka bir tanığın ise bir hafta sonra SEGBİS yoluyla dinleneceği bildirildi. Duruşmada 2 sanığın tutukluluğunun devamına karar verildi. Dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için dava 25 Ağustos 2021 tarihine ertelendi.

“PEK ÇOK KADIN CİNAYETİNDE OLDUĞU GİBİ ÇİRKİN İFTİRALAR, YAKIŞTIRMALAR YAPILDI”

Narlı ailesinin avukatı Müge Kızılırmak Türk duruşma sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

*Pek çok kadın cinayeti davasında artık alıştığımız gibi savunmanın kutsallığına yakışmayacak çirkin iftiralar, yakıştırmalar yapıldı. Ama dosyadaki somut deliller o kadar çok ki olması gereken hukuki yargılamada bu tür somut beyanların hiçbir önemi olmamalı. Dolayısıyla buna güvenerek bir sonraki celse tasarlamadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini öngörüyoruz.

*Çabalarımız beyanlarımız bu yönde olacak. Tanıklardan bir kişi cezaevinde olduğu için dinlenmedi. Karşı tarafın ismini bildirdiği tanıklardan birisi. Onun ifadesi alınacak ve sonrasında karar verilmesini bekliyoruz.

*Dava 25 Ağustos’a ertelendi. Henüz esas hakkında mütalaa açıklanmadı. Önümüzdeki hafta duruşmada esas hakkında mütalaaya binaen karar verilir diye öngörüyoruz.

Av. Türk açıklamasının devamında ise “Bensu’nun kesinlikle Serhat ile ilişkisi yoktu. Ancak Serhat Kantaş’ın Bensu’ya olan ilgisi vardı ve aşırı abartılıydı. Bensu başkaları ile normal arkadaşlık yapınca sinirlendiğini kıskandığını bu nedenle cinayeti işlediğini söyledi. Kantaş, sürekli Bensu’yu takip ve taciz ediyordu, Bensu’nun ise sürekli Kantaş’ı reddetmişti, yani bazı iddialarda olduğu gibi asla sevgiyi veya arkadaş olmadılar” diye konuştu.

“İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NİN İPTALİ FAİLLERE DESTEK SAĞLIYOR”

Muğla Barosu Kadın Hakları Komisyonu Üyesi Av. Evrim İnan da davaya katılma talebinde bulunduklarını fakat suçtan doğrudan zarar görmedikleri gerekçesiyle bu taleplerinin reddedildiğini belirterek “Ama biz yine meslektaşlarımızla dayanışarak davaları takip etmeye ve taraf olmaya devam edeceğiz. İstanbul Sözleşmesi’nin iptal edilmesi bu tür davalarda sanıklara, faillere maalesef destek sağlıyor. Çünkü basmakalıp cinsiyetçi yargılamanın engellenmemesini engelliyor.” dedi.

“BU TÜR OLAYLAR BİR DAHA YAŞANMASIN”

Bensu Narlı’nın fotoğraflarını ve “Canımız yandı, daha fazla canlar yanmasın” yazılı pankartı tutan yakınları ise “Canımız yandı, ciğerimiz yandı. Böyle şeyler artık son bulsun istiyoruz. Hiç kimsenin canı yanmasın. Çok üzgünüz ama adaletin yerini bulacağına inanıyoruz. İnşallah adalet yerini bulur. 5 ay oldu. Her gün beraberiz zaten, rüyalarımızda bizimle beraber. Zaten her geldiğinde bizde 2-3 ay kalıyordu. Hiçbir şekilde geri gelmeyecek ama inşallah adalet yerini bulur. En azından o yattığı yerde rahat edecek. Bu tür olaylar bir daha yaşanmasın.” İfadelerini kullandı.

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